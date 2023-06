Algérie: L'ambassadeur de l'Etat de Palestine salue le rôle de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne

ALGER — L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Fayez Mohamed Mahmoud Abu Aita a salué, mercredi, le rôle "prépondérant et inédit" du peuple et du président algériens en faveur de la cause palestinienne, aux niveaux arabe et international.

"J'ai eu l'honneur de rencontrer, aujourd'hui, le président de la République à qui j'ai remis un message important de son frère, le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, attestant de la profondeur de la relation algéro-palestinienne et de l'intérêt palestinien à consolider davantage ces liens", a précisé M. Abu Aita dans une déclaration au terme de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Présidence, saluant le "rôle important de l'Algérie aux niveaux arabe, régional et international, en faveur de la cause palestinienne".

"L'Algérie accomplit un travail grandiose et inédit, digne à la fois de l'Algérie et de la Palestine", a soutenu M. Abu Aita, qui s'est engagé devant le Président Tebboune et le peuple algérien que "la lutte du peuple palestinien se poursuivra jusqu'au recouvrement de ses territoires et l'établissement d'un Etat palestinien indépendant avec Al-Qods comme capitale".

Il a, également, précisé que le message du président palestinien "est un message d'estime et de considération envers le président et le peuple algériens pour le soutien politique, matériel, culturel et scientifique, apporté par l'Algérie au peuple palestinien".

"C'est aussi un message de remerciements et de grande reconnaissance envers l'Algérie pour la commémoration de l'anniversaire de la Nakba palestinienne, dans le but de réfuter la version sioniste et mettre à nu les crimes perpétrés par les bandes sionistes contre le peuple palestinien", a-t-il soutenu.

Par ailleurs, M. Abou Aita a affirmé que le Président Tebboune l'a chargé de transmettre au président et au peuple palestiniens un message réaffirmant que "l'Algérie sera toujours aux côtés de la Palestine et ne l'abandonnera jamais".

Le diplomate a, en outre, indiqué que le président de la République lui a souligné, lors de cette rencontre, "la nécessité de poursuivre les efforts afin de parvenir à l'unité nationale palestinienne".

Estimant que la démarche du Président Tebboune "est importante pour réaliser l'unité nationale palestinienne", l'ambassadeur palestinien a souhaité voir "cette action se poursuivre et se concrétiser pleinement, l'unité étant le salut du peuple et la voie incontournable pour la libération de la Palestine, d'Al-Qods et de la mosquée d'Al-Aqsa".

