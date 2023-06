Algérie: Le pays a enregistré un progrès remarquable en matière de protection de l'enfance

ALGER — La Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, a affirmé que l'Algérie avait enregistré un "progrès remarquable" en matière de protection de l'enfant et de la promotion de ses droits, soulignant que de nombreux acquis ont été obtenus dans différents domaines au profit de cette catégorie sociale.

"Notre pays a enregistré un progrès remarquable en matière de protection de l'enfant et de la promotion de ses droits, et de nombreux acquis ont été obtenus au profit de cette frange", a fait savoir Mme Cherfi dans une déclaration à l'APS à la veille de la Journée internationale de l'enfant, célébrée le 1er juin de chaque année, soulignant que l'enfant "occupe une place importante dans les politiques nationales mises en place dans le cadre de l'application du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

La même responsable a rappelé les efforts de l'Etat et l'intérêt accordé pour la protection et la promotion de l'enfance à travers l'arsenal juridique mis en place et les programmes de prise en charge de cette frange dans différents domaines, notamment l'éducation et la santé, en sus des mécanismes d'accompagnement psychologique et social.

Evoquant la Constitution de 2020 qui a renforcé les droits de l'enfant et consacré le principe de l'intérêt suprême de l'enfant, la même responsable a rappelé la loi n 15-12 relative à la protection de l'enfant qui vise à assurer la prise en charge et la protection au profit de cette catégorie, outre la création de l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE) pour renforcer la coordination entre tous les acteurs du domaine de l'enfance à travers une commission permanente regroupent les représentants des différents secteurs ministériels, organes et associations.

Concernant les mécanismes de signalement mis en place par l'instance, Mme Cherfi a souligné que l'ONPPE a reçu, depuis janvier dernier, plus de 28 000 appels téléphoniques via le numéro vert 1111, dont près de 300 signalements de cas d'atteinte aux droits de l'enfant pris en charge et traités.

Elle a, dans ce sens, mis en avant le rôle de la cellule de saisine composée de juristes, d'assistants et de psychologues, dont la mission consiste à intervenir et à vérifier sur place la véracité des cas signalés pour leur prise en charge, l'objectif étant d'écarter l'enfant du danger.

L'instance utilise aussi le numéro vert pour accompagner les familles et leur apporter aide et conseils en matière de protection contre les fléaux sociaux, notamment la prévention contre les risques de la drogue.

La responsable a annoncé qu'il sera procédé prochainement au lancement d'une nouvelle application "Allo enfance" pour renforcer la communication avec la société et créer un espace d'écoute des préoccupations soulevées, à travers la mise en place d'un système numérique sur l'état de l'enfance en Algérie, en coordination avec les secteurs concernés, qui comprend toutes les données relatives à l'enfance, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la santé et de la protection de l'enfant.