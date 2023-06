Algérie: Ligue 2 - ES Ben Aknoun - ES Mostaganem, l'ultime bataille pour l'accession

ALGER — La 30e et dernière journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football, groupe Centre-Ouest, prévue vendredi à partir de 16h30, a pris les allures d'un "Pour qui sonne le glas" pour le leader, l'ES Ben Aknoun, qui doit rencontrer "at home" son dauphin, l'ES Mostaganem dans un match explosif où le perdant verra s'envoler, à l'ultime seconde, l'accession en ligue 1 Mobilis.

Très attendu par les spécialistes comme par les "fans" des deux équipes, ce match sera une belle finale du groupe Centre-ouest entre l'équipe des hauteurs d'Alger, fondée en 1935, qui a cravaché durant toute la saison pour une accession historique parmi l'élite du football national, et une ambitieuse Espérance de Mostaganem, fondée en 1940, qui croit en ses chances.

Le hasard du calendrier a voulu que l'ESBA et l'ESM s'affrontent lors de cette ultime journée après avoir dominé la poule Centre-Ouest durant toute la saison, avec des bilans quasi similaires. 20 victoire, six nuls et trois défaites pour Ben Aknoun contre 20 victoires, cinq nuls et quatre défaites pour Mostaganem, dont une concédée à domicile face à ... Ben Aknoun lors de la dernière journée de la phase aller.

C'est donc en favoris que "Hachoud and co" se présenteront sur la pelouse pour valider une saison hors du commun et permettre à "Benak" d'acceder pour la première fois de son histoire à l'élite du football algérien après avoir enfanté des joueurs de légende à l'image de Amokrane Oualiken, qui faisait parti de la fameuse équipe du FLN.

De son côté, le Taradji de Mostaganem tentera de déjouer les pronostics en allant décrocher une victoire qui lui permettrait de retrouver la Ligue Une, après une traversée du désert qui aura durée 24 ans (sa dernière apparition en Ligue 1 remonte à la saison 1998-1999).

Cette ultime journée du groupe Centre-Ouest dévoilera également la troisième équipe qui accompagnera le RC Relizane et le WA Tlemcen en Inter-régions la saison prochaine, avec le duel explosif mettant aux prises l'O Médéa (11e, 31 pts) au MC Saida (14e, 30 pts).

Egalement concernés par la lutte pour le maintien, le RC Kouba et le GC Mascara (11es, 31 pts), qui auront tout de même l'avantage d'évoluer à domicile en accueillant respectivement la JSM Tiaret (3e, 58 pts) et le WA Boufarik (8e, 41 pts).

Autant dire que le tomber de rideau du groupe Centre-Ouest va tenir en haleine aussi bien les fans des équipes concernées par l'accession que ceux qui luttent pour leur survie en Ligue 2, jusqu'au bout du bout du temps additionnel des rencontres, dont celle pour l'accession en Ligue 1.

Dans le groupe Centre-Est, dont les rencontres sont programmées samedi (16h30), les dés sont déjà jetés puisque l'US Souf a acté son accession en Ligue 1 Mobilis depuis trois journées, alors que l'US Chaouia, Hamra Annaba et la JSM Skikda sont officiellement reléguées en Inter-régions.