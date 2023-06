Algérie: Le Général d'Armée Chanegriha effectue une visite à la base navale principale de Mers-El-Kébir

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué mercredi une visite au niveau de la base navale principale de Mers-El-Kébir à Oran, où il s'est enquis des conditions de travail et de vie des personnels et inauguré de nouveaux ateliers relavant de l'entreprise de construction et de réparation navales, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de sa visite de travail et d'inspection en 2ème Région militaire, à Oran, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, a effectué une visite au niveau de la base navale principale de Mers-El-Kébir, où il s'est enquis des conditions de travail et de vie des personnels et inauguré de nouveaux ateliers relavant de l'entreprise de construction et de réparation navales", précise le communiqué.

Selon la même source, "après la cérémonie d'accueil, donnée au niveau de ladite base par le Général-Major Mahfoud Benmeddah, Commandant des Forces navales, le Général d'Armée, accompagné du Général-Major Mohamed Taieb Brakni, Commandant de la 2e Région militaire, a suivi un exposé exhaustif présenté par le Commandant des Forces navales sur l'état d'avancement du programme de développement de nos Forces navales".

Par la suite, "le Général d'Armée s'est rendu à l'entreprise de construction et de réparation navales, où il a procédé à l'inauguration de nouvelles infrastructures de production, au profit de cette entreprise, leader dans son domaine à l'échelle nationale", ajoute le communiqué.

La cérémonie d'inauguration "a été ponctuée par la visite des nouveaux ateliers, ainsi que de la chaine de construction et le complexe élévateur, où le Général d'Armée a suivi les différentes phases de construction des premiers remorqueurs, fabriqués au niveau de l'entreprise de construction et de réparation navales", détaille le communiqué, soulignant qu'à ce titre, "des explications exhaustives lui ont été fournies par les responsables des ateliers".

"In situ, le Général d'Armée a donné des instructions et des orientations portant notamment sur la nécessité de préserver cet important acquis et d'accomplir les missions assignées, avec rigueur et dévouement, au service des intérêts suprêmes du pays", ajoute la même source.

A l'issue, le Général d'Armée "a procédé à l'inspection des formations navales avant de visiter certaines unités flottantes où il s'est enquis de leur disponibilité et de leurs diverses composantes et équipements modernes", conclut le communiqué.