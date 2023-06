Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Constant Mutamba et la DYPRO disent non au glissement !

D'abord prévue pour le jeudi 25 mai dernier, la marche populaire de la Dynamique progressiste révolutionnaire (DYPRO), plateforme de l'opposition Républicaine, a finalement eu lieu ce mardi 30 mai 2023. Les leaders des partis politiques membres de cette force politique ont mobilisé des centaines de personnes pour la tenue de la manifestation. A travers cette action, la DYPRO apporte son soutien total au processus électoral en cours ainsi que la poursuite de toutes les autres étapes jusqu'à la tenue des élections dans le délai constitutionnel. A ce stade, pas question de se lancer dans des gymnastiques qui retardent le processus. C'est ce qu'a voulu dire Me Constant Mutamba, coordonnateur national de la plateforme.

La DYPRO se dit n'est pas être d'avis avec les quatre opposants, à savoir Fayulu, Katumbi, Matata et Sesanga qui, dit-elle, cherchent à tout faire pour "saboter" les efforts consentis jusqu'ici pour la tenue des élections dans le délai prévue par la loi, alors que tout est déjà mis sur pied.

En effet, si le quatuor accuse l'actuelle équipe dirigeante de la CENI d'être proche du régime, l'opposition républicaine, elle, dit tout le contraire. A en croire son coordonateur national, Me Constant Matamba Tungunga, la Commission électorale nationale indépendante est bel et bien composée de manière prévue par la loi, à savoir : un quota pour la majorité au pouvoir, un autre pour l'opposition et l'autre quota pour la société civile. « La CENI est régulièrement et légalement constituée, et composée de trois composantes, à savoir la majorité au pouvoir, l'opposition politique et la société civile », a-t-il souligné.

C'est de cette manière même qu'il a souligné que le mobile de leur manifestation est de sauver les efforts consentis pour l'organisation des élections en République Démocratique du Congo dans le délai prévue, ainsi pour respecter la constitution du pays.

Toutefois, pour la DYPRO, il n'y a pas question que le calendrier électoral soit perturbé sur base des revendications de certains politiciens qui ne pensent qu'au partage des postes en lieu et place du respect de la constitution.

«L'objectif de la marche populaire de l'opposition républicaine est de soutenir le processus électoral en cours, parce que nous exigeons l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Nous sommes donc contre le glissement du calendrier électoral», a conclu Constant Mutamba.