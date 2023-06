Tunisie: Première édition du forum «Compa Green 23» - Les enjeux environnementaux en débat

Le forum «Compa Green 23», qui se tiendra le 8 juin, verra la participation de plus de 200 acteurs de l'économie verte en Tunisie. Plusieurs thématiques liées à la question environnementale seront débattues lors des conférences et ateliers qui vont rythmer la journée.

La première édition du forum sur l'environnement «Compa Green 23» se tiendra le 8 juin à Tunis. C'est un événement de grande envergure qui se veut un lieu d'échanges et de rencontres entre les acteurs de l'économie verte en Tunisie.

Organisé par le ministère de l'Environnement en partenariat avec l'Agence nationale de gestion des déchets, la société Universel services et l'Agence allemande pour la coopération internationale GIZ, à l'occasion de la journée mondiale et nationale de l'environnement, le forum traitera des problématiques liées à la gestion environnementale, notamment dans les secteurs de l'industrie et de la santé. Il verra la participation de plus de 200 acteurs issus des secteurs verts, en l'occurrence des entreprises, start-up, ONG et structures publiques.

Ateliers thématiques, rencontres B2B...

La journée sera rythmée par des débats, des ateliers thématiques et des rencontres B2B. Grâce aux conférences qui vont avoir lieu au cours de la matinée, les participants vont pouvoir débattre de l'état des lieux du secteur du recyclage et de la valorisation des déchets dangereux en Tunisie, de l'économie circulaire ainsi que du bilan carbone. Les ateliers techniques, qui seront modérés par des experts en environnement et sécurité du travail, vont permettre aux participants d'approfondir leurs connaissances sur des sujets importants tels que les cahiers des charges, la gestion des déchets sur les sites de travail et la démarche d'obtention de la certification ISO 140.001.

Le forum «Compa Green 23» ouvrira également ses portes pour accueillir des start-up tunisiennes à la recherche de financement, d'accompagnement ou de partenariat. Un atelier B2B sera consacré pour mettre en relation les start-up qui proposent des solutions innovantes en matière de gestion environnementale avec des institutions financières. En guise de sensibilisation, le forum a prévu des concours qui font la part belle à la question environnementale. Ainsi, lors de l'événement, une cérémonie de remise des prix aux lauréats du meilleur article de presse, de la meilleure pièce de théâtre pour enfants et du meilleur PFE sera organisée.

Selon les organisateurs, l'événement vise essentiellement à remettre la question environnementale sur le tapis. Il est à noter dans ce contexte que la gestion des déchets ménagers et industriels pose aujourd'hui un véritable problème en Tunisie. Le recyclage des déchets demeure un défi majeur pour les autorités puisque 8% seulement des déchets produits sont recyclés. A la fin de la journée, des recommandations seront émises et consignées dans un PV qui sera soumis aux autorités.