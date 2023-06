Afrique Australe: Lancement des travaux de la réunion conjointe des Hauts fonctionnaires de la SADC

» Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro- transformation. La valorisation des minéraux et du développement des chaînes des valeurs régionales, en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable », tel était l'objet de la rencontre des Ministres de la conférence de coordination du développement de l'Afrique australe, SADC, en charge du genre et de la condition féminine. Une réunion qui se tient du 30 mai au 02 juin 2023 au pullman Hôtel de Kinshasa, en République Démocratique du Congo.

A en croire Esther Kamwanya, Secrétaire Générale au Genre de la RDC, ces assises vont tabler sur " la mise en oeuvre des programmes d'intégration de la dimension genre dans la SADC, le programme régional multidimensionnel d'autonomisation économique des femmes, RMD-WEEP, le Programme pour les femmes, la paix et la sécurité, la stratégie régionale et le cadre d'action de la SADC, lutter contre les violences basées sur le genre, de 2018-2030, la représentativité des femmes en politique et aux postes de décision et les progrès accomplis en matière de parité des sexes au secrétariat de la SADC ».

« Les Ministres discuteront également de la mise en oeuvre du projet d'industrialisation et d'autonomisation économique des femmes de la SADC, qui est mis en oeuvre avec le soutien du gouvernement allemand dans le cadre du programme de coopération pour le renforcement de l'intégration économique régionale de la SADC. Le projet d'industrialisation et d'autonomisation économique des femmes vise à améliorer et à accroître l'efficacité des réformes régionales et des actions menées par les pays pour atteindre les objectifs d'inclusion Financière, dans le développement des produits et services qui tiennent compte de la dimension et de l'inclusion des femmes entrepreneurs », a-t-elle rajouté.

Elle a, par ailleurs, laissé entendre que ces deux premiers jours des assises vont concerner les secrétaires généraux en charge du genre, les experts et les hauts fonctionnaires de 16 membres de la SADC. A l'en croire, ces deux jours des travaux préparent la grand-messe des Ministres de la SADC du Genre et de la condition féminine qui se tiendra le 02 juin prochain, dans la même salle du Pullman Hôtel, à Kinshasa, a précisé la Secrétaire Générale au Genre de la RDC.

Madame Esther Kamwanya a salué la présence de tous les délégués des pays hôtes. Elle a remercié le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et Madame Mireille Masangu Bibi Muloko, Ministre du Genre, pour l'organisation de ces assises.

Il y a lieu d'indiquer que la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, est une organisation créée en 1980. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le développement socioéconomique durable et équitable par le biais des systèmes efficients et productifs, du renforcement de la coopération et l'intégration de la bonne gouvernance et de la paix et de la sécurité durable, afin que la région devienne un acteur concurrentiel et efficace dans le concert des relations internationales et de l'économie mondiale.