Afrique Centrale: L'Union Européenne réagit aux inondations à Kalehe/Sud-Kivu

La Commission européenne a fourni une aide humanitaire d'urgence de 200 000 EUR pour venir en aide aux familles les plus vulnérables touchées par les inondations et les glissements de terrain sur le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu, en République démocratique du Congo, début mai 2023. Du 2 au 5 mai 2023, des pluies torrentielles ont chuté dans les localités de Bushushu, Nyamukubi, Luzira et Chabondo, sur le territoire de Kalehe, provoquant le débordement des cours d'eau. Il en a résulté des inondations et des glissements de terrain, qui ont fait plus de 400 morts, tandis que des milliers de personnes sont toujours portées disparues et que des pertes considérables de moyens de subsistance, d'infrastructures et de matériaux ont été enregistrées.

Les conséquences de ces inondations devraient s'accentuer avec la poursuite des fortes pluies prévues jusqu'à la fin du mois de juin. Environ 50 000 personnes sont touchées et ont besoin d'une aide humanitaire, et 3 000 maisons sont détruites. Les besoins sont énormes et les vulnérabilités sont importantes, notamment la perte d'articles ménagers de base et les dommages causés aux sources d'eau, aux latrines et aux routes. La situation est aggravée par le fait que la zone touchée avait déjà accueilli plus de 100 000 personnes déplacées du NordKivu en raison de la violence qui y sévit, tandis que le choléra est endémique dans la région.

Les fonds de l'UE aideront la société de la Croix-Rouge de la RDC à fournir une aide humanitaire directe à 18 000 personnes touchées par les inondations, notamment par la fourniture d'eau, de services d'hygiène et de santé ainsi que d'hébergement. Le projet s'appuiera également sur les résultats obtenus à ce jour dans le cadre du projet de partenariat du programme financé par l'UE et mis en oeuvre par la société de la Croix-Rouge de la RDC, en particulier en ce qui concerne la préparation aux catastrophes. Les actions d'eau et d'hygiène cibleront également les communautés de Bushushu et Nyamukubi.

Ce projet, qui durera trois mois, jusqu'à la fin du mois d'août 2023, devrait toucher quelque 34.600 personnes dans les régions affectées. Ce financement fait partie de la contribution globale de l'UE au Fonds d'urgence pour la réaction aux catastrophes (DREF) de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).