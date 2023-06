Afrique: Lionel Mpasi vers sa première titularisation dans un match officiel

Lionel Mpasi

Le gardien de buts congolais, Lionel Mpasi Nzau, convoqués par le sélectionneur Sébastien Desabre pour le match contre les Panthères du Gabon, pourrait honorer sa toute première titularisation dans un match officiel en l'absence de Joël Kissiambwa, empêché pour blessure.

Après le départ de Ley Matampi Vumi, en 2019, c'est Joël Kissiambwa qui a pris la relève dans ce poste, donnant le meilleur de lui contre vents et marées, jusqu'à s'imposer comme gardien des Léopards de la RDC. Parfait Mandanda, son concurrent à l'époque, avait montré ses limites dans un match lors d'une trêve internationale sous Christian Nsengi Biembe, en octobre 2019, encaissant des buts évitables face respectivement à l'Algérie (1-1) à Blida, et la Côte d'Ivoire (1-3), à Amiens, en France. Et depuis, Mandanda n'a plus jamais été convoqué à l'équipe nationale au profit de Joël Kiassiambwa.

Pour le moment, dans un match aussi important contre le Gabon le 18 juin, à Franceville, la RDC se retrouve sans son Kiassiambwa blessé. Le sélectionneur fait appel à trois gardiens de buts, à savoir : Baggio Siadi (TP Mazembe/RDC), Esdras Kabamba (Bravos Maquis/Angola) et Lionel Mpasi (Rodez/France).

Parmi les trois, les deux premiers Baggio et Kabamba évoluent beaucoup plus avec l'équipe nationale locale ; les Léopards CHAN. Tandis que Lionel Mpasi lui a déjà fait deux matches, tous des matches amicaux avec les Léopards A.

Convoqué pour la première fois en équipe nationale en 2021, par Héctor Cúper, Lionel Mpasi a joué son premier match sous le maillot des Léopards le 1er février 2022, un match amical contre le Bahreïn, match perdu (0-1). Lionel Mpasi était entré à la mi-temps à la place de Joël Kiassumbua, et a concédé l'unique but de la rencontre en début de seconde période. Le 23 septembre 2022, il profite de la blessure de Kiassumbua pour disputer son second match international en amical face au Burkina Faso, match également perdu (0-1), à Casablanca, au Maroc. Lionel Mpasi compte déjà deux matches, deux buts.

Desabre veut garder la même chaleur...

«Pour la constitution de cette liste, l'objectif du staff technique a été de garder l'ossature du dernier stage que le onze national avait effectué avant le double match contre Mauritanie, notamment sur le plan mental. A court terme, nous tenons, nous sommes obnubilés par une victoire sur les Panthères du Gabon pour nous relancer avant le dernier acte, à domicile, que nous considérons comme une finale, à la dernière journée, contre les Crocodiles du Nil du Soudan. Il nous importe donc de garder le mental de gagneur que les joueurs ont affiché contre les Mourabitounes. S'ils n'en avaient pas au match retour, ils allaient craquer et péter les plombs. Comme ils ont maintenu ce cap, cela nous conforte davantage », a-t-il déclaré,

Ci-après, la liste de 27 Léopards sélectionnés:

Gardiens de buts : Lionel Mpasi, Baggio Siadi Ngusia et Esdras Kabamba.

Défenseurs : Chancel MbembaMangulu, Henock Inonga Baka, Merveille Bope Bokadi, Dilan Batubinsika (Maccabi Haïfa, 27 ans), RochyBushiri Kisonga (Ecosse), Mukoko Amale, Jordan Ikoko, Arthur Maswaku, Vital Nsimba et Arsène Zola.

Milieux de terrain : Arnold Tshibola, Samy Moutoussamy, Mfulu, Arnaud Lusamba, Meschak Elia Lina, William Balikwisha, Gaël Kakuta, Théo Bongonda et Glody Lilepo Makabi.

Attaquants : Aldo Kalulu, Fiston Mayele Kalala, Jonathan Bolingi Mpangi, Chadrack Akolo Ababa et Yoan Wissam.