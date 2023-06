Algérie: Signature d'un protocole d'entente entre Sonatrach et le groupe brésilien WEG SA

ALGER — Le groupe Sonatrach a signé, mercredi à Alger, avec le groupe brésilien WEG AS un protocole d'entente visant à renforcer la coopération entre les deux parties.

Ce protocole a été signé au siège de la direction générale de Sonatrach par le vice-président de l'activité Exploration & Production du groupe public, Mohamed Slimani et le PDG du groupe brésilien, Harry Schmelzer Jr. , en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, ainsi que l'ambassadeur du Brésil en Algérie, Flavio Marega.

Cette coopération devrait favoriser les perspectives d'échange d'expertises et d'expériences, en matière d'amélioration des performances et de maîtrise technologique des installations de Sonatrach, à travers une vision de partenariat "gagnant-gagnant", explique-t-on lors de la cérémonie de signature.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Arkab a souligné que ce protocole d'entente est "une réalisation supplémentaire qui reflète l'excellence des relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et le Brésil, la création de la valeur partagée et la réalisation des objectifs nationaux pour le secteur de l'énergie et des mines dans les deux pays".

"Je suis certain que le partenariat avec un grand groupe technologique comme WEG, nous permettra de franchir un cap supplémentaire dans l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'exploitation du grand potentiel de la digitalisation pour l'optimisation de nos performances", a-t-il indiqué.

Pour sa part, le PDG de Sonatrach a déclaré que ce protocole d'entente s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement et la modernisation des installations de Sonatrach, par une identification des meilleures technologies permettant l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations, la digitalisation et la maintenance des équipements électriques.

A travers la collaboration avec l'un des plus importants fournisseurs de moteurs électriques dans le monde, a ajouté M. Hakkar, Sonatrach vise également, à mettre en oeuvre l'un de ses engagements lié à la politique de promotion du contenu local et de l'intégration nationale, à savoir "la contribution au développement des capacités nationales en matière de maîtrise technologique dans les métiers de Sonatrach, à travers la collaboration avec les partenaires étrangers".

Sonatrach et WEG SA procéderont à l'évaluation économique de la réalisation d'une structure de fabrication et de maintenance WEG en Algérie et examineront la possibilité de mettre en place un partenariat avec l'institut de formation de Sonatrach, en vue d'octroyer un niveau avancé de formation et de certification, ainsi que l'organisation d'ateliers et de rencontres de spécialistes pour partager les bonnes pratiques selon un processus de gestion et de capitalisation des connaissances, notamment en matière de veille technologique et de mise à jour des normes relatives aux équipements électriques.

De son côté, le PDG de WEG SA a noté que la signature de protocole d'entente entre avec Sonatrach représente "une manière d'exprimer l'engagement du groupe brésilien pour transmettre et partager la connaissance et l'expérience".