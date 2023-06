Tunisie: 3e édition de Dreams Chebeb - Des projets prometteurs

Après ses deux premières éditions au bénéfice de 329 jeunes (26 projets dans 15 gouvernorats différents) dans 6 disciplines artistiques : le théâtre, la danse, la musique, la photographie, l'écriture et les arts numériques, la 3e édition a vu l'émergence de 12 projets artistiques, parmi lesquels sept commencent à bien cheminer sur la scène nationale.

Créée par l'artiste Leila Toubel en 2017, Dreams Chebeb est un programme de soutien à la création destiné aux jeunes créatrices et créateurs tunisiens.

En plus du soutien financier, ce programme offre aux bénéficiaires l'accompagnement et la formation pour la gestion et l'accomplissement de leur projet artistique. L'ambition étant de promouvoir la création artistique, de fédérer de jeunes talents et de permettre de créer et de pérenniser des emplois dans le secteur des arts et de la culture.

Après ses deux premières éditions faisant bénéficier 329 jeunes (26 projets dans 15 gouvernorats différents) dans 6 disciplines artistiques : le théâtre, la danse, la musique, la photographie, l'écriture et les arts numériques, la 3e édition a vu l'émergence de 12 projets artistiques, parmi lesquels sept commencent à bien cheminer sur la scène nationale.

Il s'agit de «Le monde des rêves» de Ammar Tlili, un jeune metteur en scène, spécialisé dans le théâtre pour enfants à Médenine. Le spectacle a été présenté devant le comité d'achat théâtral, qui lui a accordé sa validation le 24 février 2023. Il a remporté, par la suite, le prix du meilleur spectacle lors de la quatrième édition du Festival méditerranéen du théâtre pour la jeunesse à Médenine le 1er mai 2023. Tlili a pu ensuite lancer sa propre société de production «Tifaouine».

«Dose d'Art» d'Emna Gharbi. Lancé en mars 2023 dans les espaces culturels de la ville, le spectacle a été sélectionné à la 9e édition du Festival arabe du théâtre universitaire à Oman, lors du festival «Layali Al Medina» de Bizerte. Cette participation lui a valu plusieurs prix dont celui de la meilleure production intégrale, de la meilleure musique et des effets sonores, de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice secondaire, attribué à Emna Gharbi, du meilleur acteur principal et du meilleur acteur secondaire. «Rayhana» de Faouzi Hajjouni. Sa première au Kef le 14 janvier 2023 lui a ouvert les portes du festival international du jazz du Kef, «Sicca Jazz», puis celles du festival «Mois du patrimoine» en mai 2023. Hajjouni continue à tourner en Tunisie et se prépare pour les festivals d'été.

«The Cage» de Moez Abbassi, mené par le collectif du jeune comédien et metteur en scène Moez Abbassi, basé à Sidi Bouzid, qui explore de manière continue les thèmes du théâtre de rue.

Après sa première à Sidi Bouzid, le projet a participé à plusieurs manifestations culturelles, telles que la rencontre nationale du théâtre de rue à Bizerte et la première édition du festival de l'art de rue à Menzel Bouzaien, Sidi Bouzid. Il a récemment été récompensé par le prix de la rencontre du théâtre de rue lors du Festival international du Monodrame de Carthage à Tunis, devant un public nombreux au parc du Belvédère

«The Beginning Of The End" de Cyrine Kalai. La première représentation a eu lieu le 23 décembre 2022 au 4e Art, devant une salle comble. En raison de sa qualité artistique et de son message, ce spectacle a été choisi pour participer au festival «Les premières chorégraphiques» de l'association Al Badil et a été présenté une deuxième fois à Tunis le 10 février 2023.

«Villages de Siliana et l'être marginalisé» de Mohamed Amine Barkati. Partant d'une simple idée d'exposition photographique, Barkati a mis en place tout un projet artistique. Grâce à ses photographies, les villages de la région de Siliana ont été mis en lumière et ont eu un impact concret sur certaines personnes. Peu de temps après son vernissage à Siliana, l'exposition a été invitée à Tunis. Le 16 février 2023, elle a été accueillie par la Fondation Enda-inter arabe, puis le 26 février 2023, elle a été présentée à l'espace culturel «Mdag El Halfa». Actuellement, Mohamed Amine travaille sur une tournée qui couvrira toute la Tunisie.

«Paradis» de Hassan Jebbiou. A la fois auteur et metteur en scène de cette pièce de théâtre, Jebbiou propose, à travers une multitude de personnages, une critique incisive des comportements humains.

Depuis sa première le 11 mars 2023, ce spectacle a été présenté à Djerba plus de cinq fois, lors de festivals nationaux, locaux et autres événements culturels, et il prévoit également de tourner prochainement dans différentes régions de la Tunisie.

