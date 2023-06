Tunisie: AHK FIESP | Textile&Habillement-Cap Bon - Des attestations pour 10 jeunes apprenants

Cet événement a été aussi une occasion pour la signature de conventions entre le Centre de formation et d'apprentissage de Kélibia et cinq grandes entreprises partenaires de la région, ce qui contribue à affiner encore la collaboration entre les entreprises et les centres de formation professionnelle.

Dans le cadre de la composante II du projet Fiesp (Formation inter-entreprises avec le secteur privé), mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) mis en oeuvre par la GIZ Tunisie en étroite coopération avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, intitulée «Appui à la mise en place de centres de formation interentreprises», le projet AHK Fiesp de la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce (AHK Tunisie) a entamé, depuis le 1er septembre 2021, un cursus de formation professionnelle duale dans le secteur du textile, et ce, avec le concours de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle (Atfp), la Fédération tunisienne du textile habillement (Ftth), les fédérations régionales du textile habillement (Frth), sous l'égide du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Signature d'une convention entre le Cefak et 5 grandes entreprises partenaires

Dans le cadre de ce cursus de formation professionnelle duale, 120 jeunes apprenants ont bénéficié, pendant les mois de février, mai et juin 2022, de 2 jours de formation en Softskills I et durant le quatrième trimestre de 2022 de 2 autres jours de formation en Softskills II.

De plus, un suivi personnalisé a été réalisé pour accompagner ces jeunes, notamment au cours de leur immersion professionnelle au sein de leurs entreprises partenaires du projet.

Ces jeunes apprenants ont de plus passé des tests (QCM, entretien oral et mise en situation) et ont reçu, pour cela, des attestations prouvant leur implication dans ce projet.

Des cérémonies de remise des attestations ont réuni, entre autres, les jeunes apprenants, les centres de formation technique de l'Atfp, les entreprises partenaires, les fédérations régionales de la Ftth, la GIZ avec surtout la présence des familles de ces jeunes apprenants qui ont été fiers de leurs enfants et de cette formation professionnelle qui mène directement à une employabilité certaine avec une demande directe du secteur privé.

A cet effet, une cérémonie destinée à 10 jeunes de la région du Cap Bon a eu lieu le dimanche 28 mai, au cours de laquelle des attestations leur ont été remises.

Cet événement a été aussi une occasion pour la signature de conventions entre le Centre de formation et d'apprentissage de Kélibia (Cefak) et 5 grandes entreprises partenaires de la région. Ceci contribue à affiner encore la collaboration entre les entreprises et les centres de formation professionnelle.

De plus, ce projet a permis de mettre en place une dynamique d'intelligence collective et un élan de positivité très important. Elle contribue à casser les barrières mentales et à libérer les initiatives pour innover dans les concepts.

Il est à rappeler qu'une cérémonie dédiée aux jeunes apprenants du Grand Tunis a eu lieu le mardi 9 mai, alors qu'une autre cérémonie pour les jeunes de Sfax a été organisée le jeudi 11 mai.