Algérie: Constantine - Une délégation de l'APN visite des monuments et établissements culturels, touristiques et de communication

CONSTANTINE — Une délégation de la commission de la culture, du tourisme et de la communication relevant de l'Assemblée populaire nationale (APN) a visité mercredi dans la ville de Constantine des monuments et établissements culturels, touristiques et de communication.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un programme de sorties dans les wilayas dans l'Est du pays arrêté par la commission pour s'enquérir de la situation des secteurs de la culture, du tourisme et de la communication et intervenir en cas de besoin, a indiqué le président de la délégation, Rachid Miloudi, dans une déclaration à la presse.

Le parlementaire qui s'est dit "impressionné par la grandeur des édifices culturels et touristiques" de la ville de Constantine comme le théâtre régional Mohamed Taher Fergani qu'il a qualifié "de construction aux normes internationales" et le musée national public des arts et des expressions traditionnelles palais Ahmed Bey "un chef-d'oeuvre de l'époque ottomane", a réitéré l'engagement de sa commission à contribuer à la préservation et au développement de ces monuments.

M.Miloudi a, à ce titre, indiqué que la commission de la culture, du tourisme et de la communication de l'APN "s'engage à oeuvrer, par tous les moyens dont elle dispose, pour permettre la livraison de l'hôtel Cirta dont les travaux de réhabilitation lancés depuis près d'une décennie n'ont pas encore été parachevés en dépit des budgets conséquents mobilisés par l'Etat".

La délégation parlementaire, qui s'est dite "impressionnée par le caractère architectural et urbain" de la ville du Vieux Rocher et ses ponts suspendus qui reflètent la grandeur d'une Cité "exceptionnelle", a entamé sa visite en se rendant au chantier de réhabilitation du chemin des touristes, au musée Cirta, où les membres de la délégation ont insisté sur l'importance d'attirer davantage de visiteurs étrangers.

La délégation s'est rendue également à Souika, la vielle ville de Constantine, et a visité les chantiers de réhabilitation des vieilles mosquées Rebaine Chérif et Sidi Lakhdar devant être réceptionnés incessamment.

Le siège de l'Assemblée populaire communale (APC) de Constantine et le Monument aux morts figurent parmi les sites visités par la délégation dans la première partie de son programme, a-t-on rappelé, précisant que la délégation parlementaire poursuivra sa visite en se rendant également à des sièges de médias publics.