Angola: Le Plan d'action pour l'éducation de la CPLP avec des résultats positifs

Luanda — Six des dix axes du Plan stratégique de coopération multilatérale dans le domaine de l'éducation de la CPLP, pour la période quadriennale 2022-2026, progressent bien dans leur exécution.

Cette déclaration a été faite mercredi, par le directeur de l'Action culturelle et de la langue portugaise de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), João Ima-Panzo, qui s'exprimait lors de la XII Réunion extraordinaire des ministres de l'éducation de l'organisation.

Il a rappelé que le plan était émané de la XI Réunion Ordinaire des Ministres de l'Éducation de la CPLP.

Les axes stratégiques comprennent l'alphabétisation et l'éducation des jeunes et des adultes, l'alimentation, la nutrition et la santé scolaire, l'éducation dans les situations d'urgence, la production de statistiques sur l'éducation, la promotion de la langue portugaise et le Réseau des écoles amies, a-t-il fait savoir.

Selon le responsable, l'objectif de l'organisation est de la rendre de plus en plus un espace de convergence des intérêts partagés de ses États membres, en créant des solutions aux besoins et aux défis communs dans les secteurs clés du domaine de l'éducation.

Il en a profité pour saluer les actions menées dans le cadre de l'axe éducation de la CPLP en situation d'urgence, qui sont développées dans un partenariat impliquant la communauté et le Bureau-UNESCO, aboutissant à la consolidation d'une proposition de projet sur l'éducation dans un contexte d'urgence dans la CPLP.

Ce fait, a-t-il dit, permettra de renforcer les capacités institutionnelles des États membres dans le domaine de la gestion des programmes et de la formation des enseignants dans les situations d'urgence.

Il a estimé que l'action correspond à la volonté politique et à l'engagement de la communauté lusophone dans la promotion de l'éducation, à travers des mesures visant à renforcer les politiques publiques nationales, à travers l'amélioration continue de la qualité des systèmes éducatifs des États membres.

Il a également révélé qu'il était conscient des progrès réalisés dans le cadre des travaux sur le thème du Réseau des écoles amies de la CPLP, qui ont permis l'élaboration de la version finale de son règlement, louant le travail de tous ceux qui se sont impliqués dans cette tâche.

La vision de l'UNESCO

A son tour, la sous-directrice générale de l'Unesco pour l'éducation, Stefani Giannini, dans son allocution, a appelé les Etats membres à transformer l'éducation pour parvenir au développement de l'éducation.

Elle a attiré l'attention sur la nécessité d'une éducation qui prépare les étudiants à la vie et au leadership.

Selon Stefani Giannini, le succès dépend « d'aller et de penser au-delà du secteur de l'éducation », impliquant le numérique.

« Le nouvel accord de mobilité de la CPLP est conforme à celui de l'Unesco, car l'engagement à promouvoir la coopération porte l'éducation au monde et offre de nouvelles opportunités », a-t-elle souligné.

La réunion procédera à l'évaluation à mi-parcours du Plan d'action pour la coopération multilatérale en matière d'éducation dans la CPLP (2022-2024), procédera au lancement officiel de l'initiative "Écoles amies de la CPLP", discutera de la promotion de la coopération entre les internationale et d'autres institutions internationales et réfléchir à la coopération éducative internationale, en temps d'urgence.