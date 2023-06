Madagascar: Technologie numérique - Madagascar remporte le deuxième Prix mondial de Huawei ICT Competition

Notre pays brille sur la scène numérique internationale. Lors de la finale mondiale du concours sur les TIC organisé par Huawei, les jeunes représentants de Madagascar ont remporté le deuxième Prix, face aux 146 équipes issues de 36 pays.

Un long parcours plein d'espoir. C'est ainsi que l'on peut résumer les mois passés par les six représentants de Madagascar, dans le cadre du concours Huawei ICT Competition. Dès la phase régionale, regroupant les meilleurs candidats de la région de l'Afrique Subsaharienne, les équipes malgaches étaient classées parmi les premiers, ce qui leur a permis d'accéder à la finale mondiale qui s'est déroulée à Shenzhen en Chine, du 24 au 27 mai dernier.

A noter que la Grande-île est à sa deuxième participation pour cette année, si la compétition est déjà à sa septième édition. A la finale mondiale de la saison 2022-2023, deux équipes malgaches ont brillé, l'une dans la catégorie Network Track et l'autre dans la catégorie Cloud Track. La cérémonie de remise de prix et de clôture a eu lieu le 27 mai.

Après l'annonce du Grand prix et du Premier prix, les noms des équipes malgaches ont été proclamés pour avoir remporté le Deuxième prix, dans leurs catégories respectives. Sur les quatre catégories (Cloud, Network, Computing et Innovation), le pays est désormais reconnu dans les catégories Cloud et Network. Les deux équipes malgaches ont été honorées lors de la cérémonie de remise de prix, précédée d'un grand spectacle digne de leaders du numérique, et du discours d'ouverture prononcé par Xiao Haijun, président du Service mondial du développement des partenaires et des ventes, Huawei Enterprise Business Group.

Soutien aux jeunes talents

Pour cette édition 2022-2023, le concours a attiré les étudiants de plus de 2000 universités, issus de 74 pays et régions. Plus de 400 étudiants se sont démarqués lors des compétitions nationales et régionales, et ont participé à la finale mondiale à Shenzhen pour avoir la place du meilleur des meilleurs dans les solutions TIC. A noter que cette édition s'est tenue sous le thème » Connection, Honor, Future » et le slogan de « I.C. The Future ». Pour les organisateurs, il s'agit de créer une plateforme internationale de compétition et de communication pour les étudiants des universités et des collèges du monde entier.

Challenge

Selon les participants malgaches, le jour J des examens en laboratoire pour l'équipe nationale s'est déroulé toute la journée du 24 mai, durant 8 heures d'affilée. Pour le équipes Cloud et Network, c'était la dernière étape de cette compétition. « C'est vraiment ce qu'on appelle une finale mondiale, 8 heures de pratique en laboratoire semblait si court. C'était très challenging, mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous nous sommes bien préparés », a déclaré Alan, membre de l'équipe Network Track, à la sortie de cette dernière épreuve. Par ailleurs, tous les participants du concours ont bénéficié d'une visite guidée au le siège du géant mondial des Télécommunications, notamment le Songshan Lake et le Darwin Hall de Huawei à Shenzhen.