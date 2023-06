Afrique: Représentant de l'Union africaine - Pour des élections inclusives et consensuelles

Les élections se sont invitées à la célébration de la journée de l'Afrique, hier à Anosy. En effet, le chef du bureau de liaison de l'Union africaine par intérim, Jean Didier Missilou, qui a représenté cette instance africaine, a évoqué le sujet des prochaines élections dans le pays.

Les dates approchent à grands pas et ce diplomate africain souhaite un climat « apaisé ». Afin d'éviter une autre crise dans le cadre de ces consultations, « les élections présidentielles devront être inclusives et consensuelles » a souhaité Jean Didier Missilou, hier, devant l'assistance dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. L'Union africaine a figuré dans la liste des organisations qui ont activement soutenu le processus électoral malgache et préfère que ce grand rendez-vous politique de novembre et décembre n'ait qu'une seule vocation : « consolider les acquis démocratiques, la stabilité politique et la gouvernance démocratique » précise Jean Didier Missilou.

Attachement

La célébration du 60è anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) s'est tenue hier dans les locaux du ministère des Affaires étrangères à Anosy. Placé sous le thème : « Notre Afrique, Notre Avenir », l'événement a accueilli quelques personnalités politiques, dont, entre autres, la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa.

Le corps diplomatique a été également de la partie sous la houlette de son doyen, Caabi Elyachroata Mohamed, ambassadeur de l'Union des Comores. Lors de son allocution, la ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla, a souligné que « Madagascar reste fidèle à son attachement à l'Afrique. Avec la volonté, le dynamisme, la détermination et l'ingéniosité de son peuple à développer son continent d'une manière durable, l'Afrique sera celle que nous voulons, tel que déclaré par ses dirigeants réunis en 2013 à Addis-Abeba, à l'occasion du 50è anniversaire de l'OUA » a-t-elle déclaré.

Ratification

Par ailleurs, la création de la Zone de libre-échange continental africain (ZLECAf), qui est un projet phare de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et signé par les pays membres le 21 mars 2018, a préoccupé les différentes interventions. Jean Didier Missilou a exhorté « Madagascar et toutes les parties prenantes, notamment le secteur privé, à poursuivre le processus visant la ratification de l'accord portant création de la ZLECAf, devenant la plus grande zone de libre-échange ». Yvette Sylla, quant à elle, a affirmé que, depuis la signature de cet accord, « le gouvernement malgache s'est attelé à des projets innovants visant à faire émerger l'économie du pays et ainsi garantir sa compétitivité face à ce vaste marché continental ». Elle n'a donné aucun signe sur la volonté du gouvernement à ratifier l'accord.