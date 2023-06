Madagascar: Pro League - Fosa qualifié, Cffa et Elgeco éliminés du carré final

Le dernier carré des play-offs du championnat national Orange Pro League est constitué et composé à 100% d'équipes de la conférence Nord, à savoir le Fosa Juniors, le Club omnisports des forces armées (Cosfa), l'Ajesaia et l'AS Fanalamanga.

Les quarts de finale retour se sont terminés ce week-end. L'équipe des Fosa Juniors a confirmé sa suprématie en s'imposant à nouveau 3 buts à 2 contre le Disciples FC. Quant à la sélection de Bongolava, Feno et ses camarades ont pris leur revanche en battant l'équipe d'Andoharanofotsy, tenante du titre, sur un cumul de 5 buts à 3 lors des deux rencontres.

L'Ajesaia est sorti vainqueur avec un score de 3 à 1 lors du match retour grâce à un but marqué par Eric et un beau doublé de Feno, au stade By-pass ce samedi. Le match entre le Cosfa et le Mama FC s'est soldé par un match nul ce week-end. Ce résultat suffit aux militaires pour obtenir leur ticket, ayant déjà obtenu une victoire 1 à 0 face à cette équipe, il y a deux semaines.

L'AS Fanalamanga complète la liste pour les demi-finales. Ils ont éliminé le leader de la conférence Sud en remportant une petite victoire de 1 à 0 à la rencontre aller et 1 but partout au match retour. Les demi-finales promettent d'être âprement disputées. Au programme, le club de l'Ajesaia défiera l'équipe des Fosa Juniors, tandis que l'AS Fanalamanga se mesurera au Cosfa. Tous les matchs aller se dérouleront les 10 et 11 juin, et les rencontres retour auront lieu le 24 juin.