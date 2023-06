Ile Maurice: Invasion de punaises - Au tour des élèves du collège Lorette de Bambous-Virieux d'être mordues

La longue liste des établissements scolaires de l'île à avoir été envahis par les punaises semble ne pas avoir de fin. Cette fois-ci, c'est au tour du collège Lorette de Bambous-Virieux d'en faire les frais. Les élèves ont dévoilé ce jeudi 1er juin la présence de punaises dans leur établissement, par le biais de vidéos qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Sollicitée, la rectrice du collège était injoignable au téléphone durant la journée. Du côté du ministère de l'Éducation, on nous explique que le cas est suivi de près. On ajoute que lorsqu'une invasion de punaises est signalée dans une école, un protocole est suivi pour une bonne gestion de la situation, en collaboration avec le ministère de la Santé. La procédure veut que le Zone Directorate soit alerté de la situation ; il contacte le ministère de la Santé, qui est chargé d'envoyer une équipe sur place. Un exercice de fumigation est fait. On nous explique également que des invasions de punaises dans les établissements scolaires se sont déjà produites dans le passé et que le ministère a l'habitude d'y apporter des solutions, avec succès. «Malheureusement, cette année, avec l'avènement et l'utilisation de téléphones portables dans les écoles, cela fait le buzz.»

Les probables causes des invasions sont : le bois, utilisé dans la construction des salles de classe, et le va-et-vient de personnes venant de différentes régions (élèves, personnel enseignant et non-enseignant, les parents), qui peuvent involontairement introduire des punaises dans les locaux. «Nous avons mis des mesures en place pour prodiguer des soins aux élèves qui ont été piqués, et nous faisons également de notre mieux pour remettre les classes en bon état afin que les élèves puissent travailler dans un espace correct...», nous affirme-t-on.