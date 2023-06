Ile Maurice: Rupture de contrat - L'État et Pravind Jugnauth devront reverser plus d'un million de roupies à Kailash Trilochun

Rs 1 092 000. C'est le montant que l'État et le Premier ministre Pravind Jugnauth auront à verser à Me Kailash Trilochun. Ce pour rupture de contrat. Dans un jugement rendu hier, le 31 mai, les juges Rita Teelock et Shameen Hamuth-Laulloo ont rejeté l'appel de l'État et du Premier ministre contre l'ancien président de la Financial Intelligence Unit (FIU). Il contestait le jugement de la cour intermédiaire qui avait donné gain de cause à Me Trilochun en ordonnant aux deux défendeurs de lui reverser des dommages pour avoir terminé son contrat de travail.

Les juges ont donné raison au magistrat de la cour intermédiaire, qui a tranché en faveur de l'ancien président de la FIU. L'État et Pravind Jugnauth avaient soutenu devant cette instance que des nominations politiques «always come with risks».Dans leur jugement, ils observent que la nomination de Me Trilochun était politique. «It is still subject to the law of the land son that such a respondent (NdlR, Me Trilochun) must not be seen to be at the mercy of the appellants (NdlR, l'État et Pravind Jugnauth) whatever be the situation.»

En avril 2015, Me Trilochun avait été nommé à la présidence de la FIU sur recommandation du Premier ministre et ce pour une durée de trois ans. L'État a toutefois mis fin à son contrat le 27 août 2016 avec effet immédiat, sans donner de raison valable.

Les juges considèrent que le magistrat de la cour intermédiaire avait justement conclu qu'il n'y avait aucune preuve que le contrat de Me Trilochun avait été terminé «for a just cause» et que l'État et le Premier ministre avaient rompu le contrat de l'avocat.