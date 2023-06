Ghana: Résoudre les conflits locaux pour éliminer le terreau fertile des groupes djihadistes aux frontières

Accra — La Conférence des Évêques catholiques du Ghana (GCBC) demande que l'on prête attention aux menaces terroristes provenant des États voisins, tels que le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire.

Cet appel a été lancé le 31 mai par le président de la GCBC. Mgr Matthew Kwasi Gyamfi, évêque de Sunyani (voir entretien avec Fides le 24/5/2023), au cours d'une session de dialogue régional sur l'évolution des conflits dans la région du Bono à Sunyani.

Le Secrétariat national catholique a organisé cette rencontre à laquelle ont participé des chefs traditionnels, des représentants d'organismes religieux, des services de sécurité, des groupes de jeunes, des hommes politiques, des associations professionnelles et des lycéens.

Mgr Gyamfi a déclaré que la sécurité et la sûreté de la nation devaient être l'affaire de tous et a appelé à un engagement commun en faveur d'un pays plus sûr et plus harmonieux.

"Chacun doit faire sa part pour contribuer à promouvoir la paix, la stabilité et la cohésion sociale", a-t-il fait remarquer.

Le Ghana est considéré comme l'un des pays les plus stables d'Afrique de l'Ouest, mais la présence de conflits latents, comme celui de la région de Bawku, au nord, à la frontière avec le Burkina Faso (voir Fides 13/4/2022), pourrait constituer un terrain fertile pour l'infiltration de groupes djihadistes dans les États voisins.

Les djihadistes du Burkina Faso pourraient offrir leur soutien - combattants, armes ou formation - aux deux camps afin de s'assurer des alliés locaux en vue d'une future insurrection contre le gouvernement d'Accra. Au cours de la dernière décennie, les groupes djihadistes ont réussi à se répandre au Mali, au Burkina Faso et au Niger en exploitant précisément les conflits locaux.

Ces dernières années, les djihadistes se sont rapprochés du Ghana, frappant les forces de sécurité à seulement 40 miles de Bawku, à travers les frontières du Burkina Faso et du Togo.

C'est pourquoi la GCBC, ainsi que d'autres entités de l'Église catholique au Ghana, soutiennent les initiatives visant à résoudre les conflits locaux.

Dans le cas de la région de Bono, la ministre régionale Justina Owusu-Banahene a déclaré qu'il s'agissait de l'une des trois régions les plus pacifiques du pays et a félicité les services de sécurité pour leur contribution au maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

Néanmoins, la ministre régionale a déclaré que les problèmes de sécurité tels que les conflits perpétuels entre les capitribes, les litiges fonciers, l'exploitation minière illégale, le taux de chômage élevé et les activités des bergers nomades Fulani menaçaient la paix et la stabilité dans la région.