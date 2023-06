Afrique: Investissements - MM. Jazouli et Seddiki participent à la première édition du GITEX Africa Morocco

Casablanca — Le ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques représenté par le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, Mohcine Jazouli et l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) représentée par son directeur général, Ali Seddiki, prennent part à la première édition du GITEX Africa Morocco 2023, qui se déroule du 31 mai au 2 juin à Marrakech.

Organisé par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, l'Agence de Développement du Digital (ADD) et le Dubaï World Trade Center, cet événement international du digital et de l'innovation réunit de nombreux acteurs des secteurs publics et privés, indique-t-on dans un communiqué conjoint.

Avec la participation de plus de 900 entreprises technologiques et startups, de près de 30 délégations gouvernementales, de quelques 250 investisseurs et 250 conférenciers, cet événement s'impose comme un lieu privilégié de discussion et d'échange autour des dernières avancées du monde technologique et des opportunités d'investissement dans le domaine.

Sous les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s'est résolument engagé dans la transition digitale afin d'insuffler une nouvelle dynamique au développement socio-économique national, ajoute la même source, notant que le Royaume se positionne aujourd'hui comme une destination de choix pour les investissements dans le secteur du digital, présentant d'innombrables opportunités et un potentiel considérable dans le secteur du numérique.

Le Royaume dispose en effet d'un écosystème dynamique et diversifié qui lui permet d'être un des principaux hubs pour le continent africain, souligne le communiqué.

À cet égard, M. Jazouli a déclaré que "le Maroc, de par l'accélération de sa transformation digitale se positionne aujourd'hui non seulement comme un acteur de la révolution technologique mondiale mais également comme un précurseur qui aspire à influencer l'avenir du secteur à l'échelle international".

"De plus, la nouvelle Charte de l'Investissement est venue confirmer le numérique comme une priorité pour le développement de l'économie nationale puisqu'il est l'un des secteurs fortement primés. Ceci montre la détermination de l'État à soutenir et promouvoir ce secteur phare, source de croissance et d'emplois de qualité", a-t-il ajouté.

L'événement comprendra la signature de quatre mémorandums d'entente (MoU) entre le gouvernement et des sociétés leaders dans leurs segments d'activité ainsi que de nombreux rendez-vous d'affaires afin de présenter aux entreprises présentes les opportunités d'investissement au Maroc ainsi que les dispositifs de soutien aux investissements dans les secteurs du digital et de l'outsourcing.

D'un montant de plus 320 millions de dirhams (MDH) permettant de créer près de 600 emplois directs et stables à horizon 2026, ces (MoU) concernent des projets d'investissement dans les écosystèmes de l'ESO (Engineering Service Outsourcing), l'ITO (Information Technology Outsourcing), le BPO (Business Process Outsourcing et l'industrie 4.0.

L'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations soutient le développement économique et social du Royaume du Maroc à travers ses actions de promotion, de démarchage et d'accompagnement de l'investissement et de l'exportation. La promotion du Maroc économique à l'international est réalisée à travers la marque Morocco Now.