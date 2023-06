Afrique: GITEX AFRICA Morocco - Lancement de la plateforme 'Moukawala Raqmiya'

Marrakech — La plateforme nationale "Moukawala Raqmiya", un système d'auto-évaluation de la maturité digitale des entreprises marocaines, a été lancée, jeudi à Marrakech, dans le cadre des travaux de la première édition de "GITEX AFRICA Morocco".

Lancée par l'Agence de Développement du Digital (ADD), en partenariat avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration dans le cadre du chantier "Digital PME", cette plateforme s'adresse aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), tous secteurs confondus.

Elle a pour objectif de sensibiliser les entreprises marocaines à l'importance de la transformation digitale, et à faciliter et encourager l'adoption du digital, via des recommandations et plans d'actions, ainsi que la proposition des services adaptés, pour soutenir les TPME en matière de digitalisation.

La plateforme offre aussi deux parcours d'évaluation, selon les besoins de l'entreprise, un parcours express de 5 minutes, générique, simple et rapide, avec un questionnaire permettant d'obtenir le niveau de maturité digitale, des recommandations génériques ciblant les axes critiques, en plus d'un guide de bonnes pratiques digitales.

Le deuxième parcours complet, de 20 minutes, est plus adapté à la taille et au secteur d'activité de l'entreprise, avec un questionnaire plus approfondi permettant d'obtenir le niveau de maturité digitale avec un haut degré de précision, une évaluation ciblée pour chacune des dimensions, ainsi que des propositions de services d'appui adaptés selon les besoins de l'entreprise.

S'exprimant à cette occasion, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Ghita Mezzour, a souligné que le digital a crée des changements offrant de grandes opportunités de croissance, et constitue ainsi un levier de développement et d'amélioration de la compétitivité.

Dans ce sens, Mme.Mezzour a fait savoir que la plateforme lancée permettra d'améliorer la relation avec la clientèle, notant que le digital s'est imposé dernièrement, notamment dans le contexte de la crise liée à la pandémie, comme outil incontournable pour poursuivre l'activité des entreprises et fidélisation des consommateurs.

La ministre a, en outre, relevé que la stratégie du Royaume pour le digital à l'horizon 2030 vise à faire du Royaume un leader du digital, en vue de développer un écosystème digital et attirer les investissements étrangers.

Pour ce faire, la ministre a affirmé qu'il faudrait miser sur les leviers du digital pour en faire un catalyseur de développement du tissu économique, à travers l'accompagnement des TPME dans leur transition numérique.

A cet égard, elle a mis en avant le rôle important de cette plateforme qui propose un diagnostic global du système de l'entreprise, en particulier dans les volets de la relation client et du processus.

Pour sa part, le Directeur Général de l'ADD, Mohamed Drissi Melyani a indiqué que "Moukawala Raqmiya" a pour ambition de soutenir les entreprises dans leur processus de transformation digitale, et vise à établir un état des lieux du niveau de digitalisation des TPME au Maroc, permettant d'analyser les besoins et la maturité digitale à l'échelle nationale.

Il a également précisé que cette plateforme, conçue de manière participative, propose un modèle d'auto-évaluation innovant, adapté au tissu économique national, qui prend en considération la taille et le secteur d'activité, et qui évalue la maturité digitale des entreprises selon 6 dimensions, en l'occurrence, la stratégie, la culture, le capital humain, la relation client, le processus, la technologie et la sécurité.

Par ailleurs, M.Melyani a mis en avant le rôle du digital, qui permet aux entreprises des avantages sur l'ensemble de la chaine de valeur, depuis l'augmentation de la capacité de production et réduction des coûts, l'optimisation des ressources et des processus internes, à l'amélioration de l'expérience clients, ou encore l'accès aux nouveaux marchés, ouvrant ainsi de grandes opportunités de croissance et transformant fondamentalement la position concurrentielle de l'entreprise.

A cet effet, le Maroc, conscient des défis multiples de la digitalisation, a mis en place plusieurs initiatives durant les deux dernières décennies, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a fait remarquer M.Melyani.

De son côté, la présidente de la commission "start-ups, entrepreneuriat et transformation digitale" à la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Meriem Zairi, a relevé que GITEX revêt une grande importance pour les TPME et permet de mettre en avant le potentiel digital de l'Afrique et du Maroc.

Elle a, par ailleurs, indiqué que la crise a interpellé par rapport à la "résilience" et " la compétitivité" de notre tissu économique, qui se constitue de plus de 90% des PME.

Dans ce cadre, elle a souligné qu'il est nécessaire d'accompagner pour les PME pour convertir leur mode numérique, à travers l'identification de leurs besoins, d'où l'importance de la plateforme lancée qui permettrait de faire un diagnostic, de former des recommandations personnalisables et des services à forte valeur ajoutée.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, "GITEX Africa" réunit, trois jours durant, des dirigeants des secteurs public et privé, des décideurs politiques, des investisseurs et des universitaires pour des échanges intensifs entre les secteurs public et privé de la future plus grande économie numérique du monde.

Plus grand événement d'entrepreneuriat en Afrique, "GITEX Africa" est une initiative de GITEX GLOBAL à Dubaï, le plus grand Salon mondial de la technologie et des start-up, classé comme le meilleur au monde par les dirigeants mondiaux de la technologie, et qui fait escale pour cette première édition au Maroc, retraçant ainsi l'engagement sans faille du Royaume à la faveur de l'accélération du développement des infrastructures numériques en Afrique.