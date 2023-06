Madagascar: Banky Foiben'i Madagasikara - Les pièces d'or de 50 Ar seront fabriquées en Turquie

De nombreuses communications verbales ont été prises en Conseil des ministres, hier au palais d'Etat d'Iavoloha. Parmi lesquelles, la communication verbale relative à la prise en charge des droits et taxes pour les opérations d'exportation aurifère menées par la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM), et ce, au titre du ministère de l'Economie et des Finances.

En effet, les pièces de monnaie en or d'une valeur faciale de 50 ariary seront fabriquées en Turquie. Ces opérations entrent dans le cadre d'un régime d'exportation temporaire pour perfectionnement passif, a-t-on communiqué. Il est à rappeler qu'un Décret autorisant la Banque centrale de Madagascar à émettre ces pièces d'or de 50 Ar a été adopté en Conseil des ministres le 17 mai 2023, et ce, dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la BFM pour ce mois de juin.

Construction du Transport par Câble

En outre, les communications verbales relatives à la prise en charge des droits et taxes sur les importations de matières premières de l'Imprimerie Nationale ainsi que des matériels informatiques au profit de la CPGU (Cellule de Prévention et d'appui à la Gestion des Urgences), ont été prises. Il en est de même pour la prise en charge des droits et taxes liées à l'importation d'équipements et matériaux spécifiques nécessaires à la mise en place des pylônes sur le tronçon reliant Anosy et Soarano ainsi que de la gare à Soarano G2a. Ces opérations entrent dans le cadre de la réalisation des travaux de construction du Transport par Câble Antananarivo, pour la ligne Orange desservant Anosy et Ambatobe.

Régler les impayés de Tozzi Green

Par ailleurs, le projet de construction de bâtiment administratif pour l'ANMCC (Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales) à Ifarihy Ambodirano Alasora, a également fait l'objet d'une communication verbale. Il y a été adopté en même temps l'autorisation spéciale de remblayage d'un terrain d'une superficie de 1 294m², pour ce faire.

Concernant l'apurement des dettes de la Jirama, un projet de décret relatif à la convention de prêt entre le ministère de l'Economie et des Finances et cette société d'Etat sous forme de Bons de Trésors Spéciaux dits « BTS Jirama 3 » a été adopté. Ainsi, l'Etat octroie un prêt à la Jirama en délivrant ces BTS. Celle-ci procédera ensuite à une cession de ces Bons à la société Tozzi Green afin de régler ses impayés. En revanche, la Jirama s'engage à rembourser l'Etat suivant cette convention de prêt.