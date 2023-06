Madagascar: CAMS - 17 nouveaux diplômés sur les rangs

Pour Sarindra Nastine, le CAMS (Cours Avancé en Management du Sport) c'est «mieux outiller pour gérer mon organisation de provenance ». « Il n'y a pas d'âge pour étudier et il faut toujours se perfectionner, peu importe le poste que tu occupais », a expliqué Rosa Rakotozafy.

Ce CAMS est organisé par le COM (Comité Olympique Malgache) en collaboration avec la Solidarité Olympique. L'objectif de ce cours est de renforcer les capacités administratives, techniques et financières des cadres des fédérations nationales sportives et organisations sportives, afin de rendre ces dernières tout à la fois fonctionnelles et opérationnelles, pour une meilleure gestion de leurs activités en vue de résultats probants.

Nouvelle promotion

Pendant sept mois durant, à raison de deux jours par semaine, ces diplômés ont travaillé avec assiduité, perspicacité et humilité, s'appropriant les contenus des modules. Ils sont 17 à suivre les cours et l'intégralité de la promotion a terminé le cursus. Luc Ramanandraivonona est le major de la promotion en obtenant une note de 15,12/20.

La cérémonie de remise de diplôme de la promotion baptisée « Henri Roger Naturel » s'est déroulée, hier, au siège du COM à Ivandry. La promotion a décidé de choisir comme parrain, le feu Henri Roger, ancien athlète multisports, président de la Fédération malgache d'athlétisme et du Comité olympique Malgache. « Je suis sûr que vous saurez mettre à profit, dans votre quotidien, les connaissances et savoir-faire reçus lors du CAMS », a indiqué Harinelina Randriamanarivo, Secrétaire général du COM. Une nouvelle promotion débutera ses cours dans quelques jours.