Madagascar: Paludisme - Projet Vectorlink - 1,4 million de foyers protégés, 8 000 ha de surface traités

A travers les campagnes d'aspersion intra-domiciliaire d'insecticide, six millions de personnes, incluant 900 000 enfants et 200 000 femmes enceintes, ont pu être protégées du paludisme à Madagascar depuis 2018, par le biais du projet Vectorlink sur financement américain à hauteur de 12 millions de dollars et géré par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID). Ce programme d'aspersion qui a pris fin officiellement, hier, a permis d'asperger 1,4 million de foyers et de traiter 8 000 hectares de surface, incluant les rizières et les maisons.

Le paludisme, maladie pouvant être mortelle en l'absence d'une prise en charge rapide, notamment s'il s'agit d'enfants en bas âge, fait encore des victimes mortelles, à Madagascar. C'est ainsi que les enfants de moins de 5 ans, ainsi que les femmes enceintes, vulnérables face à cette maladie, sont particulièrement ciblés par les démarches de prévention du paludisme comme celles réalisées dans le cadre des campagnes d'aspersion intra-domiciliaire (CAID).

« Quand on combine l'aspersion intra-domiciliaire avec d'autres interventions telles que dormir sous des moustiquaires imprégnées d'insecticides, administrer un traitement préventif pour les femmes enceintes, et traiter rapidement les cas positifs avec des médicaments à base d'artémisinine, nous pouvons progresser vers l'objectif d'élimination du paludisme à Madagascar », a déclaré David Parks, Directeur Adjoint du bureau de la Santé, Population et Nutrition de l'USAID-Madagascar, lors de la cérémonie de clôture du projet, hier.

A noter que les campagnes annuelles de pulvérisation ont couvert 20 districts de 12 régions de Madagascar. Une collaboration entre le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, celui de l'Agriculture et de l'Elevage et celui de l'Education Nationale, permet de réaliser les campagnes de pulvérisation dans le respect des normes internationales en matière d'environnement et de garantir ainsi la sécurité sanitaire de la population.

Par ailleurs, le Programme National de Lutte contre le Paludisme a également bénéficié du soutien de l'USAID en matière d'amélioration des opérations, de suivi et d'évaluation des programmes de contrôle des moustiques, ainsi qu'en matière de formation du personnel dans le domaine de la stratégie et des opérations de lutte contre le paludisme à Madagascar.