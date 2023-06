Madagascar: Presse Sportive - Formation - Une trentaine de journalistes à l'écoute de Romain Grimaud

Des journalistes sportifs de l'UJSM ont bénéficié d'une formation avec Romain Grimaud, qui compte 20 ans d'expérience en journalisme sportif. Une occasion très rare à saisir.

La formation, destinée aux journalistes sportifs, bat son plein à l'Havana Resort à Ambohidahy. Au total, 35 journalistes provenant de différents médias se perfectionnent avec l'expert Romain Grimaud depuis lundi. Plusieurs thèmes très intéressants et enrichissants ont déjà été abordés. Chaque journaliste, qu'il travaille dans la presse écrite, à la radio, à la télévision ou en ligne, aura désormais plus de compétences pour mener son travail sur le terrain et pour traiter les informations au bureau.

En effet, la première journée a été consacrée à l'enseignement des techniques de base pour la prise de notes et la manière d'aborder un sujet de manière attrayante. La formation s'étend sur trois jours, alternant cours théoriques en salle et cours pratiques sur le terrain. La deuxième journée d'hier a porté sur les techniques de prise d'antenne lors d'un événement sportif, suivies de la gestion de l'antenne et des techniques de commentaire.

La troisième partie a abordé la gestion des événements imprévus lors de la retransmission d'un championnat. « Il y a toujours un risque de se faire piéger, c'est pourquoi la préparation est essentielle pour être prêt », a-t-il souvent souligné. Dans un autre lieu, plus précisément au Stade Barea Mahamasina, l'ancien défenseur du PSG, Jean-Luc Vasseur, apporte son aide aux entraîneurs malgaches.

Le thème de la première journée est « À la rencontre du football de haut niveau ». Hier, une conférence ouverte à tous a été organisée avec comme sujet : les étapes et les parcours d'un joueur pour devenir professionnel, dont le deuxième intervenant était Faneva Ima. Cette formation est une initiative du 67 FC en collaboration avec l'ancien capitaine des Barea et ses différents sponsors. La remise des certificats aura lieu demain à Mahamasina.