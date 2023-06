Madagascar: Comédie musicale « Moulin Rouge » - Un spectacle inédit au profit des enfants défavorisés

Moulin Rouge, la fameuse comédie musicale, à l'origine du plus célèbre des cabarets français, sera porté sur la scène de l'IFM Analakely dans la soirée des 8 et 9 juin prochains.

L'histoire racontera, à travers chants, danses chorégraphiées et dialogues de théâtre, la tragique histoire d'une courtisane du Moyen-Âge, tombée amoureuse d'un jeune poète qu'elle croyait riche. « Les costumes et les décors ont été spécialement créés et aménagés pour représenter fidèlement la réadaptation du film, mais avec une touche de modernité », précise la cheffe du projet, Antsa Ramakavelo.

Le spectacle, préparé il y a 6 mois déjà, sera joué par Stand'Ar, sa compagnie, composée de chanteurs, de danseurs et même d'acrobates chevronnés, pour deux heures d'émerveillement. La salle résonnera aussi de chansons issues de la bande originale du film éponyme, notamment les chansons de Queen, Madonna, Elton John, David Bowie et tant d'autres. Antsa Ramakavelo promet un spectacle inhabituel avec des surprises à la clé.

Mais derrière cette dimension artistique de la comédie musicale se cache une mission humanitaire altruiste. En effet, ce spectacle sera organisé dans le cadre d'une levée de fonds du Rotary Club Antananarivo Mahamasina.

Depuis 2004, ce club de service organise annuellement avec ses partenaires, des spectacles hauts de gamme dans le but de financer un programme scolaire spécial agréé par l'Etat. Ce programme permet à des enfants déscolarisés de passer l'examen officiel du CEPE et de passer en classe secondaire (6ème). 210 élèves défavorisés, disséminés dans 7 classes ASAMA ou Action Sociale d'Appoint pour Malgaches Adolescents, bénéficient de ce programme chaque année. L'organisation de ces spectacles a permis de financer les équipements, les soins (médicaux, dentaires et ophtalmologiques), la fourniture de kits scolaires, le salaire des enseignants et la cantine journalière des élèves. Ce dernier point constitue justement un moyen important de motiver ces élèves à ne pas abandonner l'école. À ce jour, les 7 classes ont pu fonctionner et permis à 80% des élèves bénéficiaires du programme, d'obtenir leur CEPE et de passer en classe supérieure.

Pour Fifaliana Randriamandresy, une orpheline qui a dû abandonner l'école à la mort de son père pour subvenir aux besoins de sa famille, par exemple, l'ASAMA est une chance. « ASAMA m'a redonné l'opportunité de pouvoir décrocher mon CEPE. J'aspire à aller en secondaire puis obtenir le BEPC et le BAC et à aller à l'université », explique-t-elle. Son cas n'est pas isolé malheureusement. Les deux spectacles « Moulin Rouge » du 8 et 9 juin prochains permettront de continuer à donner leur chance à d'autres enfants comme elle, cette année encore.