Madagascar: Coopération sino-malgache - Dons de PPN et de kits scolaires pour les démunis

Une remise de dons et des consultations médicales se sont tenues hier au centre Seba Isotry au profit des familles défavorisées.

Du baume au coeur pour les ménages les plus nécessiteux. L'ambassade de Chine à Madagascar et le ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF) ont effectué une descente conjointe au centre SEBA Isotry, hier. L'ambassade a remis à l'occasion des produits de première nécessité, des fournitures scolaires, des vêtements, des jouets, des chaussures et des médicaments aux ménages accueillis dans ce centre et ceux de l'ex-Madcap Ambalavao Isotry. La Mission médicale chinoise leur a également permis d'effectuer des consultations gratuites.

Au total, 310 ménages composés de 295 enfants en sont les bénéficiaires. Cet évènement entre dans le cadre d'une initiative lancée par la Première Dame chinoise, Prof Peng Liyuan et l'organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement (OPDAD) portant le nom de « Warm children's hearts, a China-Africa joint action ». « Cette action humanitaire témoigne de l'engagement continu à améliorer les conditions de vie des enfants vulnérables et à renforcer les relations sino-africaines dans le domaine du développement social. Elle se déroule à l'occasion de la Journée internationale des enfants et du mois de l'enfance », selon le chargé d'affaire de l'ambassade de la République populaire de Chine, Wei Zhang.

Le ministre de la Population, Princia Soafilira ainsi que les bénéficiaires de cette action humanitaire n'ont pas manqué de féliciter cette belle initiative. Elle a également profité de cette occasion pour rassurer les enfants que plusieurs évènements seront encore organisés par le ministère dans le cadre de la célébration du mois de l'enfance.

Accompagnement

Les centres d'accueil des sans-abris d'Antananarivo Seba à Isotry et ex-Madcap à Ambalavao Isotry peuvent accueillir jusqu'à 450 ménages. Ils servent de dortoir et à titre gratuit pour les sans domicile fixe. Néanmoins, malgré la mise en place de ces structures d'accueil, certains sans abris préfèrent encore errer dans les rues de la capitale plutôt que de se soumettre aux règles relatives à l'entrée et à la sortie dans ces centres.

« L'alcool est formellement interdit dans les centres, les pensionnaires doivent respecter la propreté, l'hygiène ainsi que les horaires d'entrée et de sortie. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Pour cause, certains préfèrent se réfugier sous les ponts , tunnels , arcades et autres alors que des places restent encore inoccupées dans les centres », argue le directeur général de la population auprès du MPPSPF, Andry Rakotondrainibe.