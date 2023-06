Madagascar: Théâtre - « H.M » joué en plein air à l'Hôtel de Ville

Du théâtre en plein air à Analakely, sur les planches du parvis de l'Hôtel de Ville, le 18 juin à 14h, la troupe Jeannette va jouer « H.M ». Une pièce écrite par Rakoto de Monplaisir (1895-1939), avec la musique d'Andrianary Ratianarivo (1895-1949). Décidément, les deux font la paire. Le premier avec un pseudonyme digne d'un artiste littéraire, « de Monplaisir », et le second dont le nom, Ratianarivo, pourrait se traduire par « Celui qui est aimé par mille ».

« "HM" relate l'histoire d'un couple fraîchement marié sur lequel plane l'ombre de la jalousie et des non-dits. Alors qu'ils devraient encore en être au stade de la lune de miel, Jean et Hélène se retrouvent au bord de la séparation. Leur amour résistera-t-il à la tentation et aux confusions qui mettent leur relation à mal ? », dit le synopsis. Il s'agit d'une oeuvre coloniale, à une période où Madagascar était occupé par la France.

À une époque où le théâtre devenait le fleuron de l'art tananarivien. Tout d'abord, à travers cette discipline, les modèles français étaient largement diffusés. Ensuite, l'appropriation des poètes, auteurs et musiciens malgaches a généré un style proprement malgache, inspiré du style italien « Commedia dell'arte ». Intégrée dans une des séquences du deuxième volet du blockbuster « Le parrain 2 » (1974) de Francis Ford Coppola.

Souvent alors, les pièces écrites par les Rakoto de Monplaisir et compagnie insufflent un télescopage entre deux modèles, colonial et autochtone. Tant bien que mal, les auteurs essayaient tantôt de trouver le compromis dans un dénouement sur fond de drame familial ou social. Tantôt de pousser à la révolte. Des espions à la solde des autorités d'occupation écumaient les représentations afin de déceler toute subversion libertaire. « HM » reprend cette même trame... ou non, à chacun et chacune de vérifier le 18 juin.