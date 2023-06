Algérie: Complexe de trituration des graines oléagineuses - Félicitations du président de la République

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté jeudi ses félicitations suite à l'inauguration, mardi dernier dans la wilaya de Bejaïa, du complexe de trituration des graines oléagineuses, exprimant sa gratitude pour les efforts consentis pour la réalisation de cette usine en un temps record.

"Suite à l'inauguration et l'entrée en production, mardi à Bejaïa, du complexe de trituration des graines oléagineuses, je vous prie de transmettre toute notre gratitude et considération au directeur du groupe Cevital, M. Malik Rebrab, ainsi qu'à tous les travailleurs et travailleuses pour les efforts louables consentis pour honorer l'engagement pris concernant la réalisation de cette usine en un temps record, et partant réaliser l'un des défis actuels de l'industrie nationale", a écrit le Président Tebboune dans un message de félicitations adressé au président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

Dans son message, le Président Tebboune a formulé le souhait de voir cet "exploit industriel être un modèle pour les entreprises économiques productives et florissantes qui peuvent devenir un levier de l'économie nationale à travers les services considérables fournis à l'industrie nationale".

"Je saisis également cette opportunité pour réaffirmer le soutien total de l'Etat et son accompagnement de tous les projets d'investissement industriel générateurs de richesse et d'emploi, lancés pour contribuer à réduire les importations, développer les exportations, et réaliser l'autosuffisance et le développement de l'économie nationale", a conclu le président Tebboune.