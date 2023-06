Algérie: M. Attaf s'entretient à New York avec son homologue de Trinité et Tobago

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf s'est entretenu, à New York, avec son homologue de Trinidad et Tobago, Amery Browne, dont le pays présidera l'Assemblée générale (AG) de l'ONU dans sa prochaine session à partir du mois de septembre, et l'a assuré du soutien total de l'Algérie et de sa contribution pour le succès de cette présidence, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

M. Attaf qui se trouve à New York dans le cadre d'une visite de travail à New York pour mobiliser l'appui à la candidature de l'Algérie pour l'obtention de la qualité de membre au Conseil de sécurité, à la demande du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité son homologue de Trinidad et Tobago à "l'approche de l'accès de son pays à cette importante responsabilité", l'assurant du soutien total de l'Algérie et de sa contribution pour le succès de sa présidence des travaux de l'AG", précise la même source ajoutant que le ministre a également adressé une invitation au prochain président pour effectuer une visite en Algérie".

Les deux parties ont passé en revue les voies et perspectives de coopération pour mobiliser davantage d'appui et de soutien à la candidature de l'Algérie pour l'obtention de la qualité de membre au Conseil de sécurité, notamment auprès des Etats de la région des Caraïbes, et ce en prévision des élections prévues mardi prochain lors de l'AG.

M. Browne a affirmé, pour sa part, que son pays était "prêt à contribuer à cette démarche, partant des relations privilégiées existant entre les deux pays, de l'engagement commun pour la promotion des principes et des valeurs de la Charte de l'ONU et de leur attachement aux objectifs du Mouvement des non-alignés (MNA), face à la polarisation accrue et aux tensions croissantes qui caractérisent les relations internationales", conclut le communiqué.