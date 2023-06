Algérie: Cherif Benhabiles, nouveau président de l'OAA

ALGER — Le Directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA), Cherif Benhabiles a pris, mercredi soir, ses nouvelles fonctions à la tête de l'Organisation des assurances africaines (OAA), et ce à la clôture des travaux de la 49e Conférence et Assemblée générale (AG) de l'OAA, tenues à Alger sur trois jours.

La cérémonie de passation de consignes, entre M. Benhabiles et l'ex-président de l'Organisation, le kényan Ben Kajwang, s'est déroulée en présence de représentants des compagnies d'assurance et de réassurance et des différentes instances et associations activant dans ce secteur, membres de l'OAA.

A l'occasion, M. Benhabiles, qui assurera la présidence de cette Organisation continentale pour un mandat d'une année, a mis en avant l'importance d'oeuvrer au renforcement de la coopération et de l'échange des informations et des expertises entre les Etats africains en matière d'assurance, et de prendre toute initiative à même de développer et d'assurer des services d'assurance répondant aux besoins du continent, notamment dans le domaine agricole.

A noter que l'Algérie avait déjà abrité des conférences similaires de l'OAA, en 1991 et en 2008.

Affirmant que la Conférence d'Alger était une réussite, l'ex président de l'OAA a souligné le rôle "pivot" des assureurs dans la réalisation de la sécurité alimentaire en Afrique, continent le plus exposé aux effets négatifs et aux risques des changements climatiques.

Les travaux de cette Conférence ont été sanctionnés par une série de recommandations axées principalement sur l'impératif renforcement de la coopération et de l'échange des expertises entre les entreprises africaines en matière de numérisation et de développement de la micro-assurance agricole.

Créée en 1972 à Maurice, l'OAA est une organisation non-gouvernementale (ONG), dont le secrétariat permanent est basé à Douala (Cameroun). Elle compte 371 membres, dont 363 issus de 47 pays d'Afrique et 14 membres internationaux associés provenant de 8 Etats.

Les membres de l'OAA sont les compagnies d'assurance et de réassurance, les associations professionnelles, les courtiers d'assurance et les instances de contrôle et de régulation, outre les instances spécialisées en la matière.

L'OAA a pour objectif de développer l'industrie des assurances dans le continent et d'encourager l'échange d'expertises entre les marchés continentaux d'assurance.

Les membres de l'AG avaient convenu, au terme des travaux, de tenir la prochaine session de la Conférence Africaine des Assurances l'année prochaine en Namibie.