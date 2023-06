Algérie: Contrat Air Algérie-Airbus - Un pas important dans la modernisation du secteur

ALGER — La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, en signant mercredi un contrat avec le constructeur européen Airbus pour l'acquisition de sept avions gros porteurs, parmi les plus modernes dans le monde, concrétise l'un des plus importants contrats du genre signés dans la région du Maghreb et de l'Afrique, ce qui permettra la modernisation du transport aérien national, mais aussi d'impulser le développement économique et touristique dans le pays.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme lancé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant l'acquisition de 15 aéronefs destinés à renforcer la flotte de la compagnie et de son réseau à l'international, ainsi que le développement du hub d'Alger.

Il s'agit de l'un des contrats "les plus importants signés dans la région du Maghreb et de l'Afrique, à travers lequel Air Algérie va acquérir les avions les plus modernes dans le monde, représentés par le 330 Néo et le 350-1000, le plus gros porteur qui opère aujourd'hui en Afrique", a soutenu M. Akoum.

Il a estimé que ces deux types d'appareils acquis par Air Algérie vont permettre à Airbus ainsi qu'à l'Algérie de "poursuivre le développement du transport aérien, mais aussi le développement économique et touristique".

A travers ce contrat, Airbus va fournir à Air Algérie cinq aéronefs de type A 330-900 (module 280-320 sièges) et deux autres de type A 350-1000 (module 350-450 sièges), dont les premiers seront livrés au cours du 2eme trimestre 2025.

Quatre appareils seront livrés en 2025, dont le premier au 2eme trimestre, puis trois autres en 2026, selon M. Benslimane.

Air Algérie avait annoncé, fin avril, l'attribution provisoire de son marché relatif à l'acquisition de 15 aéronefs neufs aux constructeurs aéronautiques Boeing et Airbus.

Selon l'avis d'attribution provisoire, le marché des moyens porteurs a été attribué à l'américain Boeing, tandis que celui des gros porteurs a été attribué à l'européen Airbus.

Boeing, dont le contrat a été signé le 17 mai avec livraison du premier avion prévue en 2027, devra fournir à Air Algérie 8 aéronefs de type B 737-9 max (module 170-210 sièges).

L'acquisition des 15 aéronefs neufs par Air Algérie a été décidée par le président Tebboune, qui avait autorisé, lors du Conseil des ministres tenu le 8 mai 2022, la compagnie Air Algérie à acquérir 15 avions pour l'ouverture de nouvelles lignes, notamment vers des pays africains et asiatiques.

Outre ce marché de 15 aéronefs, Air Algérie a lancé aussi l'opération d'acquisition de 10 autres aéronefs, dans le cadre de la deuxième phase du plan de la compagnie pour renforcer sa flotte, décidé par le président Tebboune.

Dans cette optique, l'entreprise a procédé, lundi dernier, à l'ouverture des plis des offres relatives à la consultation internationale lancée pour l'acquisition de ces 10 aéronefs.

La consultation internationale avait pour objet l'acquisition de six avions gros porteurs (quatre aéronefs A330-200/300 GE et deux A330-900), ainsi que quatre autres avions moyens porteurs (deux aéronefs B737-800 et deux B737-9 Max).

A ce propos, le DG d'Air Algérie a fait savoir que l'entreprise "a reçu trois offres qui feront l'objet d'une étude au cours des jours à venir".

En prévision de toutes ces nouvelles acquisitions, la compagnie a élaboré un plan de retrait progressif des appareils vieillissants, devant être entamé en 2025, dans le cadre de la stratégie de la compagnie qui a prévu une transformation de certains de ses appareils en avions tout cargo.