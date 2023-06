Congo-Brazzaville: Livre - Albien Gakegni publie « Le récit de Nana »

Paru aux éditions Sydney Laurent, le livre d'Albien Gakegni compte 131 pages. Il raconte l'histoire de Nana, une jeune demoiselle brazzavilloise qui a rejoint sa mère à Lyon, en France, dans le cadre d'un regroupement familial.

Le récit de Nana est un texte inspiré des faits réels, écrit dans une volonté de dénoncer le traitement que certains Congolais réservent à leurs pairs lorsqu'ils arrivent en France. Les victimes de ces bourreaux sont en majorité des étudiants, des cousins (au sens français), des enfants et des neveux à qui ils promettent pourtant une vie meilleure pendant qu'ils séjournent au Congo.

Au nom de l'intégration au sein de la société française, pour tenir la promesse faite à l'époux ou à l'épouse française de se débarrasser des comportements africains qui se fonderaient sur la vision d'une famille nombreuse et parfois envahissante, pour répondre à l'ordre social occidental qui reposerait sur l'idée que les parents n'ont aucune obligation de garder sous leur toit des enfants majeurs, nombreux d'entre eux essaient de justifier leurs actes par une adaptation à la vie en Europe.

Nana est surtout victime d'une réalité peu évoquée au sein des communautés africaines de France : celle de l'exploitation du corps des faibles pour le bien-être des plus forts. Sa mère ne l'a fait venir en France que pour qu'elle travaille et l'aide à payer ses factures. Elle lui parlera des filles de la voisine nigériane qui se trouve être logée, nourrie et vêtue par ses deux filles prostituées.

Même si par souci de protection de l'intégrité de la patrie congolaise il est des choses que l'on ne doit révéler au public, il est à retenir que certains Congolais naturalisés font travailler les nouveaux venus pour que ce salaire leur permette de croître leurs revenus mensuels et enfin de construire une vie au Congo. Pour détenir le secret de la situation d'irrégularité de belles jeunes filles, nombreux les utilisent pour les faire chanter afin de se servir de leurs corps comme un instrument de plaisir.

« Le récit de Nana » est donc l'histoire d'une jeune femme africaine immigrée en France et découvre les nouvelles personnes que sont devenues sa mère et sa grand-mère. C'est le début d'une vie d'étrangère sans repères, au sein d'une communauté marquée par l'exploitation des personnes les plus faibles par celles qui dominent. Sa rencontre avec Tindinga, un jeune étudiant en lettres et amateur de politique, va lui faire vivre l'expérience d'un amour qui va l'ouvrir à la spiritualité et marquera à tout jamais sa propre vie.

En effet, ses parents vivaient dans une entente parfaite et ne se disputaient presque jamais. Ils étaient heureux jusqu'à ce qu'un amour-voleur est entré dans la vie de sa mère. L'intimité conjugale a alors été détruite et leur sanctuaire familial complètement affecté par des dégâts collatéraux. Les pleurs ont commencé jusqu'à ce qu'un jour le pire arrive.

La douleur a frappé son père d'un AVC lorsqu'il a appris que sa femme a décidé de s'installer en France avec son amant. Tout est arrivé après sa rencontre avec Arthur, un homme qui la convoitait pour son argent. Cette dame, donc la maman de Nana, a donné rendez-vous à Arthur à Paris après avoir tout fait pour qu'il obtienne son visa étudiant à l'ambassade de France.

Né le 8 juin 1986 au Congo, Albien Gakegni représente des doctorants en sciences du langage à la Sorbonne Nouvelle. Il est aussi membre de l'Association pour l'étude des littératures africaines et spécialisé dans les questions liées à la notion d'identité et dans les humanités numériques.