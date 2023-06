Congo-Kinshasa: Lutte contre la polio - Vingt provinces ciblées par une campagne de vaccination

La République démocratique du Congo (RDC) organise, à partir du 1er juin, sa première campagne de vaccination à grande échelle avec un nouveau vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 (nOPV2), afin de protéger les enfants contre les conséquences dévastatrices de la polio virus sauvage.

La campane cible plus de dix-sept millions d'enfants âgés de moins de 5 ans et durera trois jours. Vingt provinces du pays sont concernées par cette activité organisée par le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention grâce à l'appui des partenaires dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon l'OMS Afrique, avec plus de vingt millions de doses de vaccin nOPV2 déjà disponibles au pays, la campagne ouvre la voie à une prochaine initiative d'envergure nationale prévue en juillet. « Les précédentes séries de vaccination organisées en 2022 et en début d'année étaient limitées à un maximum de deux provinces chacune », indique l'OMS.

La RDC représente près de la moitié du nombre total de cas dus au variant de poliovirus de type 2 en circulation dans la région, avec 407 cas notifiés entre janvier 2022 et fin mai 2023. En conséquence, le ministère chargé de la Santé publique a donné la priorité aux communautés sous-vaccinées avec l'appui de l'OMS. Des efforts supplémentaires seront consentis pour une étroite collaboration avec les dirigeants et personnes influentes au niveau local, afin d'instaurer la confiance à l'égard du vaccin et l'acceptation de celui-ci.

Plus de vingt pays de la région africaine de l'OMS ont déployé plus de six cents millions de doses du vaccin antipoliomyélitique oral de type 2 depuis son lancement en mars 2021. Après deux séries de vaccination de haute qualité, plus de 80 % de ces pays n'ont enregistré aucun nouveau cas de transmission du variant de poliovirus de type 2 en circulation. Il s'agit de la forme la plus fréquente de la poliomyélite et les pays africains sont à l'avant-garde du déploiement de ce nouvel outil pour protéger les enfants.