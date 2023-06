Sénégal: Entrepreneuriat - La chambre de commerce de Dakar et « Feed the future » signent des conventions de partenariat

Dakar — La chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) et Feed the future et projection company, ont procédé jeudi, à la signature d'une convention de partenariat pour "contribuer à l'amélioration de la qualité de l'entrepreneuriat au niveau de la région de Dakar", a constaté l'APS.

"La convention avec Feed the future est motivée par le renforcement de la sécurité alimentaire et celle avec Pojection compagny a pour objet de poser les jalons d'une contribution à l'amélioration de la qualité de l'entrepreneuriat au niveau de la région de Dakar", a déclaré Abdoulaye Sow, président de la chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de Dakar.

Selon lui, « ces signatures ont lieu dans un contexte profondément marqué par les conséquences de la récente crise sanitaire du coronavirus, la guerre en Ukraine et l'ouverture de la ZLECAf qui exigent des compétences avérées de tous ceux qui sont mobilisés autour de la question majeure du développement".

« La meilleure approche pour réduire l'insécurité alimentaire est de renforcer les capacités des acteurs de l'agro-alimentaire notamment les producteurs de fruits et légumes, de viande, lait et poisson", a estimé le président de la CCIAD.

"La question de la sécurité sanitaire des aliments revêt une importance capitale pour différentes raisons", a souligné la Directrice du programme business drivers for food safety, Mariama Samb Dieng, soulignant que l'accès à des aliments sains et nutritifs "en qualité et en quantité suffisantes est essentiel pour nos populations locales".

Elle a ajouté que "le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments est important pour l'accès aux marchés locaux et internationaux".

"Notre ambition, c'est que les entreprises du Sénégal, quelle que soit leur taille, respectent les normes de qualité des aliments, puissent à la fois satisfaire aux objectifs de santé publique du gouvernement mais aussi à nos objectifs de compétitivité du secteur privé national", a-t-elle dit.

Le programme business drivers for food safety est "un important programme de renforcement des capacités mis en place par le gouvernement américain, pour la promotion des entreprises sénégalaises comme moteur de la sécurité sanitaire des aliments ». Il veut aider les entreprises partenaires à »implémenter ses activités avec efficacité et efficience".

Les programmes portent aussi sur "l'éveil des consommateurs à travers la diffusion de messages sur la sécurité sanitaire des aliments ciblant notamment les jeunes et les femmes". Mme Dieng a invité les entreprises alimentaires à "mettre en oeuvre les programmes pré requis ou des systèmes performants de management de la sécurité des denrées alimentaires".

"La sécurité sanitaire des aliments est un élément essentiel pour la santé des populations", a insisté la Directrice du programme business drivers for food safety. Pour elle, les aliments "impropres à la consommation contenant des bactéries, des virus, des parasites ou des substances chimiques toxiques provoquent chaque année de nombreuses maladies".