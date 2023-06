Sénégal: Me Ciré Clédor Ly sur le verdict - «La commande qui a été faite par l'Etat du Sénégal aux juges, n'a pu être livrée »

Réagissant sur le verdict de la chambre criminelle sur l'affaire de viol et menace de mort opposant son client Ousmane Sonko à Adji Sarr, Me Ciré Clédor Ly, qui maintient sa thèse de «complot» longtemps brandie, a souligné que « ce complot a été éventré simplement parce que la commande qui a été faite par l'Etat du Sénégal aux juges, n'a pu être livrée ». La robe noire a aussi fustigé l'introduction d'une nouvelle infraction qui pour lui n'a jamais fait l'objet de débat à l'audience ni d'enquête à la police.

«Vous avez tous suivi le verdict. Cela fait sourire. Il est clair que le complot d'Etat dont nous parlions depuis le début était avéré. Et la décision rendue aussi. Tout un pays a été pris en otage pendant au moins deux ans. Il y a plus de deux ans, il y a plus de vingt-quatre morts dit-on. Sans compter qu'il peut y avoir des morts qui ne soient pas encore listés et des centaines de blessés. Les libertés publiques confisquées, la liberté d'opinion confisquée et des mesures de banditisme érigées en règle de droit avec des enlèvements, des séquestrations», a regretté Me Ciré Clédor Ly.

Selon le conseiller du leader de Pastef « Aujourd'hui, ce complot a été éventré simplement parce que la commande qui a été faite par l'Etat du Sénégal aux juges, n'a pu être livrée. Parce que la marchandise était pourrie. Le viol, la corruption, déjà l'opinion avait fait son opinion là-dessus. Et les juges qui avaient la commande de le condamner n'ont pu donc livrer la commande et ont effectivement confirmé ce que l'opinion avait déjà jugé et retenu. »

«Cependant, il y a une substitution de la commande, avec une marchandise tout aussi pourrie. Parce que la justice a trouvé les moyens de condamner Ousmane Sonko, pour incitation de la jeunesse à la débauche », a souligné la robe noire.

Toutefois, il rappelle à cet effet que, «ce qui peut être compris par tout le monde, c'est que nul ne peut être jugé sans qu'il soit mis en mesure de se défendre sur les éléments qui lui sont reprochés. Ousmane Sonko n'a jamais été poursuivi pour cette infraction. Il n'y a jamais eu d'enquête ni de police, ni judiciaire et l'ordonnance de renvoi de mise en accusation devant la chambre criminelle n'a jamais visée cette infraction. »

Ainsi, en croire Me Ly, « Cette infraction n'a jamais été aussi débattue à l'audience. Donc, vous comprenez que le juge ne pouvait que s'en tenir à l'acquittement puisqu'il a acquitté Ousmane Sonko de crime de viol et l'a relaxé n'est-ce pas de l'infraction de menace de mort. Mais il fallait que la commande politique qui est précise et qui en fait, de faire en sorte qu'une décision soit rendue pour qu'il soit inéligible que les juges y parviennent. »

«Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'on arrête de s'amuser avec la justice. La justice ce n'est pas un jeu. Et tout le monde a pu voir que la gamine de Adji Sarr s'est fondue en larmes. Parce qu'elle s'est rendue compte à la dernière heure, qu'elle a été utilisée et qu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de mal causés au peuple sénégalais », confie-t-il, avant de présumer que « Peut être si les commanditaires lui laissent la vie, elle prendra ses responsabilités pour demander pardon au peuple sénégalais et leur expliquer ce qu'elle a déjà commencé à faire et qui a été versé au débat à savoir tout cela relève d'un complot d'Etat. »

L'avocat du maire de Ziguinchor s'est aussi montré craintif sur la vie d'Adji Sarr « J'ai toujours craint pour la vie d'Adji Sarr. Parce que lorsque l'Etat utilise une personne dans un complot, il finit toujours par s'en débarrasser pour que l'histoire ne soit pas révélée la vérité », a-t-il indiqué.