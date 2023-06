Congo-Brazzaville: Affaires maritimes et fluviales - Le Secrétariat permanent et l'UE évoquent l'élaboration de la stratégie nationale

La nécessité de mettre une stratégie nationale de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales a fait partie des sujets au menu de l'entrevue entre le secrétaire permanent de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, et l'ambassadeur de l'Union européenne (UE), Giacomo Durazzo, le 1er juin à Brazzaville.

« L'UE est disposée à apporter son expertise pour la mise en place de la stratégie nationale de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales », a indiqué l'ambassadeur Giacomo Durazzo, au sortir de l'échange avec Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, secrétaire permanent de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. Cette stratégie permettra au gouvernement de renforcer la promotion des espaces maritimes et fluviaux de sorte qu'ils puissent contribuer efficacement au développement économique du pays.

Les deux personnalités ont, par ailleurs, évoqué le projet de création de l'Institut de hautes études maritimes et fluviales ; le colloque qui va ponctuer la célébration du dixième anniversaire de l'Architecture de Yaoundé sur la sûreté et la sécurité maritimes, les 28 et 29 juillet à Pointe-Noire. Ce colloque permettra de dresser le bilan et définir les perspectives de cette architecture. L'ambassadeur de l'UE a reconnu que le Congo accorde une grande importance au sujet des eaux continentales et mérite ainsi d'être accompagné.

L'échange entre le secrétaire permanent de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, et le diplomate Giacomo Durazzo vient donner suite à la rencontre que les deux personnalités ont eue en décembre 2022. Au cours de cette rencontre, les deux parties passaient en revue les programmes qui bénéficieront d'un accompagnement de la partie européenne disposée à apporter son appui à la réalisation des missions du secrétariat permanent du comité interministériel de l'Action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales.