Ghana: Ernest Nuamah désigné « meilleur joueur du printemps »

Le jeune Ernest Nuamah a été nommé meilleur joueur du printemps de la Super Liga danoise. Les 12 entraîneurs de la Super Liga ont voté à l'unanimité pour le Ghanéen, qui a affiché une forme phénoménale cette saison avec le FC Nordsjaelland.

Nuamah est passé du statut de sixième meilleur joueur du championnat à l'automne à celui de meilleur joueur à quelques journées de la fin d'une campagne exceptionnelle.

Andreas Schjelderup, le meilleur joueur de l'automne, a remis le prix au talentueux joueur de 19 ans par le biais d'un message vidéo en raison de son engagement avec son nouveau club, Bodo, en Norvège.

« Salut les gars, ça a été un plaisir de vous suivre tous ces derniers mois. Vous me manquez beaucoup et je veux juste passer et féliciter Ernest 'Nana Messi' Nuamah pour le prix du joueur du printemps qui a été voté par tous les managers. Tu as dû prendre une place importante lors des penalties et tu l'as très bien fait. J'aime te regarder jouer », a-t-il déclaré depuis sa base en Norvège.

Nuamah a exprimé sa gratitude à ses coéquipiers et à ses entraîneurs pour l'avoir aidé à exceller dans le club.

« Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde, mes coéquipiers et mes entraîneurs, pour cette saison exceptionnelle. Nous avons tout mis en place et ce n'était pas seulement moi, mais je suis fier de l'équipe et de ce que nous avons accompli cette saison », a-t-il déclaré.

Le jeune attaquant a inscrit 12 buts pour Nordsjaelland cette saison, ce qui lui a valu d'être appelé pour la première fois chez les Black Stars pour le match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations contre Madagascar le 18 juin.