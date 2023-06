Afrique de l'Est: Les États-Unis rouvrent leur Ambassade aux Seychelles après 27 ans d'interruption

Les formalités de visa pour les citoyens seychellois voyageant aux États-Unis devraient être achevées et accélérées aux Seychelles plutôt qu'à Maurice avec l'ouverture d'une ambassade américaine dans la capitale, Victoria, jeudi.

La déclaration a été faite par le ministre des Affaires étrangères des Seychelles, Sylvestre Radegonde, dans son allocution à l'ouverture de l'ambassade située dans le centre commercial d'Oliaji.

"Avec la réouverture de l'ambassade des États-Unis à Victoria, les attentes sont élevées. Et à juste titre ! Nous avons un certain nombre de questions sur notre agenda commun", a déclaré M. Radegonde.

Une ambassade américaine a ouvert aux Seychelles en 1976, le jour de son indépendance, mais a été fermée en 1996.

M. Radegonde a eu l'honneur de couper le ruban symbolique aux côtés du sous-secrétaire d'État américain à la gestion et aux ressources, Richard Verma, pour l'ouverture officielle de l'ambassade.

Étaient présents à la cérémonie le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, ainsi que le vice-président Ahmed Afif et d'autres ambassadeurs, ministres, hauts fonctionnaires et diplomates.

"Alors que nous regardons vers l'avenir, je suis convaincu que notre partenariat et notre amitié continueront de prospérer. Nous travaillerons ensemble pour promouvoir la croissance et le développement économiques, relever les défis climatiques et protéger l'environnement, la sécurité maritime et assurer la paix et la sécurité dans la région et au-delà », a déclaré M. Radegonde.

Il a ajouté : « Nous pensons qu'en travaillant ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et faire une différence positive dans le monde. Cela n'a pas empêché les deux pays de travailler ensemble dans divers domaines, tels que la sécurité maritime, la démocratie et les droits de l'homme. "

M. Verma a déclaré que "la création d'une ambassade est la prochaine étape cruciale pour renforcer notre partenariat afin de faire avancer des objectifs communs, et bien que nous continuions à bénéficier du leadership de l'ambassadeur Jardine, cette ouverture aujourd'hui nous permettra de commencer le processus vers un poste à temps plein dédié Ambassadeur résident aux Seychelles."

Il a ajouté que l'ouverture de cette ambassade permettra aux deux pays d'élargir leur coopération et restera un signe visible de l'engagement à long terme des États-Unis aux Seychelles.

Les deux nations ont coopéré dans divers domaines ces dernières années, comme la signature d'un accord bilatéral sur la lutte contre les activités maritimes transnationales illicites en juillet 2021, tandis que les deux nations ont travaillé ensemble en ce qui concerne la crise climatique et le trafic de drogue, entre autres.

Jim Donegan sera le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis aux Seychelles et Henry Jardine reste l'ambassadeur aux Seychelles et à Maurice, basé à Port Louis, Maurice.