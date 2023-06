Afrique: L'IGAD appelle les médias à jouer un rôle actif pour garantir la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique

Addis Ababa le — Garantir la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique nécessite la participation d'acteurs multilatéraux et les médias devraient jouer un rôle actif à cet égard, selon l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

L'IGAD a exhorté les médias à bien comprendre la nature complexe des menaces à la paix et à la sécurité dans la région et à se concentrer sur les activités qui favoriseraient l'image et l'intérêt national du pays.

Le ministère éthiopien des affaires étrangères et l'IGAD ont organisé conjointement un programme de formation de deux jours pour les journalistes locaux et les correspondants étrangers à Bishofstu.

La formation s'est concentrée sur le renforcement de la capacité des médias à couvrir les menaces transfrontalières pour la paix et la sécurité, a-t-on indiqué.

S'exprimant à cette occasion, le directeur du programme du secteur de la sécurité de l'IGAD, le commandant Abebe Muluneh, a déclaré que la région de l'Afrique de l'Est était vulnérable aux crimes transfrontaliers et aux menaces à la sécurité.

Par conséquent, le directeur a déclaré que les médias devraient avoir une bonne compréhension des menaces à la sécurité et à la sûreté, ainsi que de la criminalité transfrontalière dans la région.

Garantir la paix et la sécurité dans la corne de l'Afrique nécessite la participation d'acteurs multilatéraux et les médias doivent jouer un rôle actif à cet égard, a-t-il souligné.

Ainsi, les médias devraient avoir des effets positifs sur les efforts déployés pour faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité en assumant leurs responsabilités non seulement en période de conflit, mais aussi après le conflit et dans le cadre du processus de consolidation de la paix.

Le porte-parole du ministère des affaires étrangères, l'ambassadeur Meles Alem, a déclaré pour sa part que le maintien de notre intérêt national n'est pas seulement le devoir des diplomates, mais aussi celui des journalistes.

En conséquence, le porte-parole a exhorté les journalistes à assumer leurs responsabilités, notamment en produisant des informations exactes et en les communiquant au public.

Le directeur général adjoint des affaires africaines au ministère des affaires étrangères, l'ambassadeur Jamaladdin Mohamed, a déclaré que la formation aiderait les journalistes à élargir leur compréhension des domaines de la paix et de la sécurité dans la région.

La formation permettra aux journalistes d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences, notamment en fournissant des reportages précis et justes sur les questions de conflit et de paix, de manière responsable et avec le plus grand soin.

En outre, elle contribue au rôle que jouent les journalistes dans le cadre du renforcement des capacités des pays membres de l'IGAD dans leurs efforts pour faire face aux menaces transfrontalières à la sécurité.