Angola: Le pays salue l'accord pour la production d'hydrogène vert

Luanda — L'accord pour l'installation d'une usine de production d'hydrogène vert dans le pays, dans le cadre du partenariat angolo-allemand, dans le domaine de la transition énergétique en Angola, a été apprécié par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Esmeralda Mendonça.

La secrétaire d'État s'adressait à la presse, après une rencontre tenue, mardi, entre les délégations angolaise et allemande, dans le cadre de la coopération bilatérale, pour discuter des questions les plus variées de la vie politique, diplomatique, économique et sociale.

La réunion, au cours de laquelle la partie allemande était présidée par la vice-ministre allemande des Affaires étrangères, Kátia Keul, Esmeralda Mendonça a salué le partenariat angolo-allemand, soulignant la nécessité de créer une feuille de route économique et commerciale entre l'Angola et l'Allemagne.

La feuille de route, a-t-elle dit, viserait à identifier et concrétiser des projets dans les domaines de l'agriculture et de la foresterie, de la pêche et des transports.

La diplomate a évoqué les échanges réguliers de visites de haut niveau entre les deux pays, soulignant la visite en Allemagne, effectuée par le Président João Lourenço, en août 2018, et par l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, en Angola, en février 2020.

En ce qui concerne la question bilatérale, les parties ont concentré leur attention sur les domaines des transactions énergétiques, de la défense, de la recherche scientifique, de l'énergie et de l'eau, entre autres.

Les deux pays travaillent à la création, dans les meilleurs délais, de la Commission bilatérale afin de rationaliser la mise en oeuvre des instruments juridiques qui existent déjà entre les parties.

Au cours de la rencontre, les deux délégations ont passé en revue les questions de portée bilatérale et d'intérêt commun, ainsi que le multilatéralisme et les questions africaines actuelles, en mettant l'accent sur le conflit entre la RDC et le Rwanda, et la situation d'insécurité en RCA, au Soudan et au Mozambique.

Le renforcement du dialogue politique, au plus haut niveau, sur les principales questions de politique internationale, en vue de contribuer à la concrétisation des Objectifs de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable a également été discuté par les deux délégations.