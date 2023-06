Ile Maurice: Développement durable / EarthCheck Gold - Les efforts de deux hôtels Beachcomber et du QG du groupe salués à l'international

Mesurer des actions concrètes du groupe Beachcomber en matière de développement durable. Parmi lesquels : 100% d'eau recyclée pour l'arrosage des jardins, deux hôtels entièrement alimentés en eau provenant des stations de dessalement. Mais aussi, un programme de récupération d'eau de pluie au siège du groupe et dans trois des établissements Beachcomber.

Alors que quatre des huit hôtels Beachcomber sont dotés de panneaux photovoltaïques équivalent a une production d'énergie verte jusqu'à 7%. Autant de résultats qui valent aux hôtels Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa et Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa, de même qu'à la Beachcomber House, le siège du groupe, de décrocher la certification environnementale EarthCheck Gold.

Cette distinction, une des plus élevées du label international EarthCheck, reconnait l'engagement du groupe Beachcomber en termes de développement durable. Cela confirme la progression de ses engagements après cinq années consécutives d'audits. Beachcomber devient le premier groupe hôtelier à atteindre le statut EarthCheck Gold à Maurice.

Parmi d'autres facteurs qui ont joué en faveur de Beachcomber : le zéro plastique à usage unique, le recyclage de plus de 40% des déchets, le compostage des déchets organiques. Ainsi que les 45 ruches installées dans les jardins des hôtels dans le cadre du projet « Honey from our Gardens », entre autres.

« Pour la première fois à Maurice, un groupe hôtelier décroche le label Gold d'EarthCheck. C'est un accomplissement dont nous sommes très fiers. Beachcomber a une implication pionnière en matière environnementale. Notre engagement dans la démarche EarthCheck, nous a permis de franchir plusieurs étapes décisives, et d'être en mesure d'identifier le chemin qui reste à parcourir », déclare Gilbert Espitalier-Noël, CEO du Groupe Beachcomber. « Je suis aussi très heureux du formidable travail mené par les Green Teams et l'ensemble des artisans dans chacun de nos établissements. Aujourd'hui, je suis agréablement surpris de voir que cet engagement s'étend au-delà du lieu de travail, pour toucher la vie familiale de nos équipes. »

EarthCheck est un programme d'accréditation environnementale et sociétale reconnu mondialement, qui s'appuie sur quelque 260 critères pour évaluer la démarche des établissements hôteliers en matière d'environnement et d'inclusion communautaire et culturelle, au travers d'audits indépendants annuels. L'accréditation Gold décernée à trois établissements Beachcomber marque la concrétisation d'une démarche entamée en 2015.

Le label EarthCheck Gold permet au groupe Beachcomber de se projeter plus loin dans sa démarche écologique. « Cette certification nous conforte dans notre démarche de développement durable, qui remonte à juin 1999, avec la création de la Fondation Espoir Développement Beachcomber (FED). Le processus de certification EarthCheck, nous a permis de mieux structurer nos actions et d'intégrer les préoccupations environnementales à notre développement», déclare Géraldine Koenig, Chief Risk & Compliance Officer.

Pour sa part, Stewart Moore, CEO d'EarthCheck a félicité Beachcomber pour son engagement et son leadership. « Cette certification démontre la forte implication de la direction du Groupe et met en évidence la passion et l'engagement. Sans leur mobilisation et leurs efforts, rien de tout cela n'aurait pu être réalisé », affirme-t-il.

Beachcomber vise le label EarthCheck Gold pour tous ses hôtels à Maurice d'ici 2024. Les hôtels Royal Palm Beachcomber Luxury, Mauricia Beachcomber, Canonnier Beachcomber, Trou aux Biches Beachcomber, Victoria Beachcomber et Shandrani Beachcomber sont à leur quatrième et dernière année de certification Silver. Ils seront audités en fin d'année pour la certification Gold. Cela devrait aussi se traduire par une réduction de l'empreinte carbone avec une meilleure gestion de la consommation énergétique et du taux de recyclage des déchets.