Ile Maurice: Rodrigues - Tiko diffuse des vidéos intimes de son ex

Francesco Robertson, alias Tiko, a été arrêté par la police lundi et a comparu en cour de Port-Mathurin, hier, le 31 mai. Une accusation provisoire de «revenge pornography in breach of The Cybersecurity and Cybercrime Act 2022» a été logée contre lui. Il a été libéré après avoir fourni une caution de Rs 25 000 et signé une reconnaissance de dettes de Rs 150 000.

Il lui est reproché d'avoir diffusé des vidéos à caractère sexuel de son ex-compagne sur les réseaux sociaux. La plaignante, une habitante de Malabar, a déclaré qu'elle ne vivait pas avec Francesco Robertson, mais qu'il avait l'habitude de se rendre chez elle. Après l'avoir plusieurs fois menacée de rendre sa vie publique lors de leurs disputes, Tiko l'a à nouveau menacée mardi dernier, à la suite d'une énième bagarre. Elle a fait une déposition au poste de police de Petit-Gabriel.

Dimanche, la femme est tombée sur une vidéo intime d'elle sur Messenger. Elle a expliqué que les vidéos et photos à caractère sexuel d'elle, prises lors de leurs moments intimes, se trouvaient uniquement sur le téléphone de Tiko. Les vidéos et photos, transmises sur Messenger et WhatsApp, datent de cinq ans, selon elle. La plaignante a affirmé que Tiko les a publiées pour se venger après leur rupture et a dit ne jamais lui avoir donné la permission.

Parmi les conditions que le tribunal a imposées à Tiko figurent l'interdiction de voyager et de s'approcher de la plaignante. Il devra également se présenter au poste de police le plus proche de son domicile chaque dimanche, entre 6 heures et 18 heures.