Gabon: Max Samuel Oboumadjogo procède à la sensibilisation des populations d'Okondja sur la révision des listes électorales

Dans le cadre de la Campagne d'enrôlement et de révision des listes électorales, le ministre de la Culture et des Arts Max Samuel Oboumadjogo et les cadre politiques d'Okondja ont initié une série d'échanges dynamiques avec les populations constituées des militants du Parti Démocratique Gabonais (PDG), des chefs et notables de quartiers, des associations des femmes commerçantes, des confessions religieuses, ainsi que de la jeunesse.

Lancée depuis le 9 mai 2023 dans l'enceinte de la préfecture d'Okondja, la Campagne d'inscription et de réinscription sur les listes électorales suscite l'engouement des populations du département de la Sébé-Brikolo (Sud-est).

Le ministre Max Samuel Oboumadjogo et les autres cadres politiques ont ainsi organisé des rencontres sectorielles avec toutes les parties prenantes de la ville : hommes, femmes, chefs et notables de quartiers, responsables administratifs, jeunes scolarisés et non scolarisés, sans oublier les communautés chrétiennes et musulmanes.

Le but principal de cette entreprise de proximité était de rappeler les populations locales aux nécessités de se mobiliser dans la perspective de parvenir à un taux d'électeurs supérieur aux échéances électorales de 2016.

« L'enrôlement ce n'est pas le vote. Mais si vous ratez cette étape, vous aurez perdu votre pouvoir de décision », a indiqué le ministre Oboumadjogo à chaque couche sociale en sa qualité de premier responsable politique de la contrée.

Les populations locales, tous secteurs confondus, ont accueilli le travail de terrain du ministre avec ferveur et enthousiasme. C'est le cas des femmes commerçantes, de la jeunesse et des confessions religieuses.

En effet, les femmes du marché municipale d'Okondja ont assuré le membre du gouvernement de non seulement poursuivre leur enrôlement, mais aussi de soutenir massivement la candidature du chef de l'Etat lors de la prochaine élection présidentielle. Satisfait d'une adhésion aussi dynamique, le ministre Max Samuel Oboumadjogo a décidé de continuer de prendre à sa charge les taxes municipales de ces dernières jusqu'à nouvel ordre.

La considération généreuse du ministre s'est étendue à la jeunesse d'Okondja qui a bénéficié, sur ses fonds propres, des moyens de préparations aux examens scolaires 2023 (BEPC et BAC), ainsi que l'octroi du matériel d'équipement de l'Internat.

Les confessions religieuses, respectivement chrétiennes et musulmanes, ont avoué unanimement n'avoir jamais vécue une telle expérience de partage et de respect. Aussi ont-elles rassuré le ministre sur leurs pleines participations aux différentes affaires de la Cité.