Congo-Brazzaville: Plan stratégique

Dans toute la sphère de la gouvernance, de nombreux défis sont lancés pour redynamiser certains secteurs concourant au développement économique et favoriser le bien-être social des Congolais. Dans ce cadre, la mise en oeuvre du plan stratégique du secteur des transports, notamment le Chemin de fer Congo-océan (CFCO), relève d'une prise de conscience pour la revitalisation de cette structure primordiale pour l'économie du pays.

La relance de cette entreprise étatique doit se situer au coeur même des défis à relever par le ministre des Transports, au regard de son rôle en matière de transport de masse, mais aussi et surtout de la place qu'elle devrait occuper pour booster l'économie. Atteindre cette ambition englobe tout à la fois des investissements conséquents et la fixation d'un cadre d'exécution en lien avec les besoins humains et matériels disponibles.

Pour ce faire, procéder à une évaluation préalable des problèmes qui minent le CFCO dans toutes ses composantes constitue le fondement de l'atteinte des objectifs fixés et les actions à mener pour réussir le pari de lui redonner sa place d'épine dorsale de l'économie congolaise qui était la sienne les années antérieures.

En clair, il s'agit de mettre en avant la planification, la concertation interne et évaluer la capacité des administrations à faire connaître leurs attentes en formulant et en y intégrant les observations du travail à effectuer avant d'entamer l'exécution des projets. Procéder ainsi permettra de comprendre les difficultés à surmonter pour une meilleure mise en oeuvre des propositions pragmatiques à réaliser à court, moyen et long terme.