Tchad: Affrontements entre l'armée et les rebelles du FNDJT dans le Tibesti

Nouvelle flambée de violences dans la province du Tibesti, dans l'extrême nord du pays, près d'un an après des violences intercommunautaires qui avaient fait plus de 100 morts à Kouri Bougoudi et quatre après la guerre contre les rebelles du CCMSR dans le même secteur.

De nouveaux affrontements ont opposé mercredi, dans cette zone, l'armée tchadienne aux rebelles du FNDJT, le Front de la nation pour la démocratie et la justice. Et chacun y va de sa propre version, sans qu'aucune source indépendante pour confirmer ou infirmer pour le moment.

Selon le coordinateur adjoint des rebelles du FNDJT, c'est l'armée tchadienne qui a ouvert les hostilités en lançant une attaque contre une de ses bases avancées à Dozo, une localité située à quelque 80 km de la ville de Wour dans la province du Tibesti.

Youssouf Tolli assure que leurs combattants sont parvenus à repousser cette « attaque-surprise, (...) menée avec la complicité d'informateurs bien introduits dans la zone », sans donner de bilan de ces affrontements pour le moment.

Côté gouvernement de transition, son porte-parole a confirmé jeudi qu'un accrochage avait bien eu lieu mercredi, dans le secteur de Kouri Bougoudi, entre l'armée et « les rebelles du FNDJT et du CCMSR », le Conseil de commandement militaire pour le salut de la République.

Aziz Mahamat Saleh assure qu'« un rebelle a été tué, 20 autres dont quatre blessés capturés, des véhicules lourdement armés saisis et d'autres détruits » au cours de combats qui ont duré plusieurs heures et engagés à la suite « d'une incursion en provenance du sud libyen ».

Violences meurtrières dans le sud du Tchad, afflux massif de réfugiés à la frontière avec le Soudan à l'est, menaces terroristes au sud-ouest et à l'ouest et nouvelle flambée de violences au nord, les nuages s'amoncèlent au-dessus du Tchad, a reconnu le porte-parole du gouvernement, mais qu'il est prêt à y faire face.