Egypte: Le commandant des forces navales hisse le drapeau égyptien sur la frégate 'Al-Qahhar' de la classe MEKO-A200

Les forces armées ont reçu la deuxième frégate (MEKO-A200), qui a été construite par la société allemande TKMS dans l'arsenal allemand SBN marquant son entrée en service dans la marine égyptienne, dans le cadre des efforts des forces armées pour soutenir et développer les capacités comattives et techniques de la marine égyptienne selon les derniers systèmes de combat mondiaux.

Le commandant des forces navales, le lieutenant-général Achraf Atwa, a hissé le drapeau égyptien sur la frégate "Al-Qahhar", qui est la deuxième des quatre frégates MEKO-A200 dans le cadre d'un contract entre l'Egypte et l'Allemagne, et ce lors d'une cérémonie tenue dans la ville allemande de Bremerhaven, en présence de chefs des forces navales égyptiennes et allemandes, de l'ambassadeur égyptien en Allemagne, de l'attaché militaire égyptien en Allemagne et de plusieurs représentants de la société allemande TKMS.

Le Commandant des Forces Navales a prononcé une allocution au cours de laquelle il a transmis les salutations du président Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République, Commandant Suprême des Forces Armées, et du Lieutenant général Mohamed Zaki, Commandant en Chef des Forces Armées, et ministre de la Défense et de la Production militaire.

Il a s'est félicité de la coopération fructueuse entre les forces navales et la société TKMS, et entre les marines égyptienne et allemande, qui s'inscrit dans le cadre du plan de développement et de modernisation de la flotte navale égyptienne pour renforcer la sécurité et la stabilité dans les zones d'action des forces navales et de leurs eaux économiques, et pour soutenir leur capacité à relever les défis dans la région.

La nouvelle frégate multitâche "Al-Qahhar" se caractérise par de nombreuses caractéristiques techniques et des systèmes d'armement modernes qui lui permettent d'effectuer toutes les missions de combat en mer en temps de paix et de guerre, et de sécuriser les différentes ressources naturelles du pays en mer, ce qui en fait un formidable ajout technologique aux capacités des forces navales et soutient leur capacité à protéger la sécurité nationale.

La marine égyptienne possède un élément humain qui se caractérise par un professionnalisme dans l'exécution des tâches, ce qui l'a qualifiée pour assimiler le système de travail technique de la nouvelle frégate en un temps record et conformément aux programmes prévus avec la partie allemande.