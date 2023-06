Algérie: Une nomenclature sera élaborée pour réglementer les relations entre les journalistes et les cellules de communication des institutions

ORAN — Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a annoncé jeudi à Oran qu'une nomenclature sera élaborée pour réglementer les relations des journalistes avec les cellules de communication, comme l'une des recommandations des sessions de formations qui sont actuellement organisées au profit des journalistes et des responsables des cellules de communication dans les wilayas.

Au cours du débat de la première journée de la 7e session de formation des journalistes et des responsables des cellules de communication des wilayas, accueillie par la wilaya d'Oran, M. Bouslimani a indiqué que "le ministère de la Communication préparera, après la fin des sessions de formation restantes, une nomenclature qui définit la forme de relation et le mode de traitement entre les journalistes et les responsables des cellules de communication des ministères et des wilayas".

Il a ajouté que le ministère de la Communication "s'intéresse aux recommandations et suggestions émanant des sessions de formation et travaillera à les mettre en oeuvre sur le terrain, afin d'améliorer les performances des institutions médiatiques nationales et de fournir la meilleure prestation médiatique au service du pays et du citoyen".

Il est à noter que cette session de formation, de trois jours, qui a été inaugurée par M. Bouslimani à l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed", est organisée par le ministère de la Communication en coordination avec les ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la concrétisation sur le terrain du programme national de formation intersectoriel sur la communication institutionnelle.