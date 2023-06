Madagascar: CGM-GZ - Deux petits projets culturels sacrés lauréats

Pour cette année, ce projet du CGM-GZ a suscité tant d'enthousiasme et de créativité que les candidats ont mis la barre plutôt haut. Après une délibération minutieuse, C'est « Soa mozika, Sois Musique ! » de Môta Soa qui caracole à la première place.

Vient ensuite « Say boky ». Un collectif composé de Faniry Lalamanjato, Ravaka Tahirimihamina et Fenosoa Zafimahova. Les deux projets ont su se démarquer par leur originalité, leur portée communautaire et leur impact potentiel sur la promotion de la culture locale. Pour sa part, Môta Soa donnera un atelier de création musicale proposé à des artistes non-compositeurs du 27 au 30 juin, avant la restitution publique qui se tiendra le 1er juillet.

Les organisateurs ont tenu à féliciter chaleureusement les lauréats pour leur victoire bien méritée. Ils recevront une subvention de 1 500 000 ariary en vue de concrétiser leur projet et contribuer à l'épanouissement culturel de la communauté. « Nous remercions tous les participants pour leurs propositions exceptionnelles et leur dévouement à la promotion de la culture. Vos idées ont inspiré et enrichi notre concours et nous espérons vous voir continuer à soutenir les projets culturels dans le futur », assurent-t-ils.

Pour rappel, le concours de petits projets culturels a vu sa genèse au CGM-GZ lors du confinement. Le but étant de contribuer encore plus à la fertilisation de la vie culturelle malgache. De même que de favoriser l'entreprenariat culturel et d'approfondir son rôle de centre de ressources pour les créateurs et acheteurs culturels malgaches. Artistes émergents ou confirmés, les créateurs résidant à Madagascar sont les cibles afin de devenir une pépinière de créations artistiques et culturelles.